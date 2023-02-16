假新聞案開庭　記者反提和解條件...洪秀柱：這不是很好笑嗎？

記者劉昌松／台北報導

國民黨前主席洪秀柱日前控告媒體錯誤報導，指她向中共總書記誇口「已買通島內大批軍政高層」，台北地檢署16日再次開庭，詢問雙方和解意願，洪秀柱表示只要記者道歉就可撤告，李姓編譯則反提條件，表示願意供出消息來源，但要求洪賠償她因此事離職的一切損失，協調破局，將由檢察官繼續調查。

▲洪秀柱在助理陪同下到台北地檢署開庭。（圖／記者黃哲民攝）

《聯合報》在2022年8月間發出1篇報導，刊載「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層」、「只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑」，雖然這則新聞發佈之後旋即徹稿，但已被《新頭殼》引相關內容，洪秀柱辦公室對此曾發表聲明，斥責內容「悖離事實、無中生有的惡意指控」。

北檢16日開庭後，洪秀柱向媒體說：「只要（李姓編譯）跟我道歉，也不要浪費司法資源，說一聲我疏忽了沒有好好查證，也不用說消息來源」，但是「她（指李姓編譯）的條件是，她願意講出消息來源，但必須賠償她被《聯合報》解職的一切精神損失。」

洪秀柱不滿表示，「這不是很好笑嗎？我不能撤告，我是公共人物，如果撤告就坐實了，就默認了（報導內容）。」