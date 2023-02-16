她％％太激烈！器官「泡3000cc血缸」險丟命　醫嘆：情人節最忙

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名25歲女子肚子突然脹成一顆球，痛到臉色慘白，緊急掛急診。到院時，她向醫師坦承「才剛愛愛」，原來是性行為太過激烈，黃體囊腫受到擠壓，撞破後導致內出血，整個腹腔器官都泡在血內，幸好及時接受手術，險因一時愉悅丟了性命。

▲高雄一名女子和男友愛愛太激烈，導致黃體囊腫破裂大出血。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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高醫婦產部長龍震宇表示，每逢特殊節日，例如情人節，婦產科收治黃體囊腫破裂的案例就會增加，一整年下來，大約會有20多例，14日是西洋情人節，「還好今年沒有」！

▲高醫婦產部長龍震宇。（圖／記者許宥孺攝）

龍震宇分享，他曾收治一名25歲女子，當時她掛了急診，直喊肚子疼，經過超音波檢查，發現「肚子都膨出來」，腹部都是內出血，器官都泡在血裡面，約超過3000cc出血量。進一步詢問女子剛才是做了什麼事？女子害羞地坦承，「才跟男友愛愛完」，經過檢查，確認是黃體囊腫破裂導致大量出血。

龍震宇說，女子最後接受腹腔鏡手術，輔以電燒將黃體囊腫破裂出血的地方止血，並將血塊清除，術後約3-4天就可出院，通常不會有後遺症。

龍震宇指出，正常50公斤女子的血量約3800cc，但這名女子失血超過3000cc，幾乎就快流光了，但幸好她身材較豐碩，最後輸了6袋血才撐過來，若是再晚就醫，大量出血恐引發休克致死。

▲黃體囊腫受外力撞擊後會破裂出血。（圖／記者許宥孺攝）

什麼是黃體囊腫？龍震宇解釋，育齡女性在正常的月經週期中，排卵前為濾泡期，排卵後則稱為黃體期。在排卵後，原本裝著卵子的濾泡會變成黃體，製造黃體素使內膜能正常生長，為受精卵的著床做準備；如果卵子沒有受精，黃體則會維持一段時間後自然萎縮被吸收。但是有時候，黃體並沒有自行萎縮反而變大，就會形成所謂的黃體囊腫。

龍震宇說明，黃體是個富含微血管的組織，變大之後就更容易因為撞擊、擠壓等外力而破裂造成出血。而黃體囊腫破裂最常見的原因就是「性行為」造成的衝擊，約占九成機率。另外，跌倒、車禍、撞擊的外力，甚至是極限運動、急速俯衝等動作後也有可能造成黃體囊腫的破裂。

龍震宇表示，黃體囊腫破裂的症狀可輕可重，甚至也可能完全沒有症狀。而最常見的症狀便是下腹痛，這種疼痛通常都是突發性、局部性、尖銳的疼痛，後續可能稍微緩解變成持續的悶痛；也常合併噁心感或嘔吐。若是合併大量出血，則可能出現肩痛(因為腹腔的血刺激橫膈造成的轉移痛)、心跳快、喘、頭暈等症狀，嚴重者甚至可能會休克。