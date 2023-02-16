重提「換柱」慘痛教訓！洪秀柱喊話侯友宜：有意參選就勇敢表態

記者劉昌松／台北報導

明年就是總統大選，國民黨參選名單尚未明朗，前黨主席洪秀柱15日公開要新北市長侯友宜勇敢表態，16日再被問到此事時，她以自己2016年參選總統的經歷表示，「要選就大聲說出來，原來請你們出來都不出來，等到有人出來又心中不爽，侯友宜現在民調很高，既然很高，就不要再龜毛了啦。」

▲洪秀柱提起自己過去被選前「換柱」的經驗，呼籲侯友宜有意願參選總統就說出來。（圖／記者劉昌松攝）

2016年總統大選，國民黨面臨無人願戰的窘境，洪秀柱為了拋磚引玉而率先登記黨內初選，沒想到最後成為唯一候選人，但之後因為全黨選情始終無法提升，當時的黨主席朱立倫決定「換柱」，自己出來參選總統。

對於這次2024大選在即，國民黨又出現該派誰參選的爭論，洪秀柱15日在「新北市永和工商婦女聯誼會會長交接典禮」時表示，她要藉機鼓勵新北市長侯友宜，若有意願參選就要勇敢表態，畢竟時代不同，人民對於「黃袍加身、萬民擁戴」的宮廷戲碼已經厭倦。

這段話被媒體解讀成洪秀柱挺侯，對此，洪秀柱16日因控告媒體誹謗案到北檢出庭時解釋，她沒有特別挺誰，只要代表國民黨的，大家都一定挺，洪秀柱並說：「從我自己個人經驗，要選就大聲講出來，尤其從我自己選舉的慘痛教訓，原來請你們出來都不出來，等到有人出來之後，又心中不爽，想盡辦法，這不太好，侯友宜現在民調很高，既然很高，就不要再龜毛了啦，當然也許他有自己的步驟，也許3、4月再做適當的表態」。

洪秀柱另外稱讚郭台銘是個非常優秀的企業家，很可惜上次選舉退出國民黨，再回來的話，可能在黨的機制上會碰到一些困難，除非對有意為藍軍出征的人選做民調，郭台銘民調高於任何人很多，還要看看其他參選人願不願意破例，而且這個破例會不會引發後遺症，這要靠黨中央的智慧來解決。