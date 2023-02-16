「政治是人心的事業」　他喊話郭台銘：「寄人籬下」身段要放更軟

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「政治是人心的事業」　黃揚明喊話郭台銘：「寄人籬下」身段要放軟

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘有意回鍋國民黨參選2024總統大選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘有意代表國民黨投入2024總統大選，稱自己四年前退黨是「年輕氣盛」。對此，媒體人黃揚明16日透過臉書指出，「政治是人心的事業」，提醒郭台銘要回鍋國民黨，「既然寄人籬下，身段自然得更軟些。」

黃揚明指出，做了一輩子企業家的郭台銘，4年前霸氣十足地踏入政治領域，卻碰了一鼻子灰而敗興而歸，當時「年輕氣盛」的郭台銘，或許還不懂「政治是人心的事業」的奧妙之處，但前年疫情期間，郭台銘為國為民尋求疫苗管道並耗費鉅資捐贈，確實贏得人心，也有不少人期待郭台銘參選2024大選。

但黃揚明坦言「這一次郭台銘的起手式確實差了點」，他指出「解鈴還需繫鈴人」，郭台銘4年前既然與國民黨拆夥，若如今有參選動機，目標是以重返國民黨獲得提名，那麼，如何解除4年前在藍營內部結下的怨，就是重中之重。他認為，其實這不是藍營的問題，而是「做人道理」，在商場霸氣的郭董或許覺得4年前的初選過程受了委屈，但同樣4年前的民進黨總統初選，即使副總統賴清德被總統蔡英文陣營打得很慘，許多人也為賴清德抱不平，但蔡賴配很快就促成，郭台銘卻帶著郭家軍選擇離開國民黨，另與民眾黨、親民黨結盟。

黃揚明指出，除非這次郭董有非自己不可、且不需仰賴國民黨力量，打算獨力連署參選，「否則既然要寄人籬下，身段自然得更軟些。」他提到，「年輕氣盛」拿來自嘲，對在企業界高高在上的郭董已經是莫大退讓，但聽在很多藍營支持者耳裡，始終等不到一句有誠意的道歉，說了等於沒說，更何況，這句話反而成了網路迷因，恐怕郭董失去了更多真正「年輕氣盛」的人心。

此外，黃揚明表示，捐贈BNT原本是郭董贏得人心的資產，但經營人心事業與經營企業最大的不同就是，時空環境一改變，人心隨時會變，即使感恩郭董捐贈BNT的族群仍所在多有，但不會每一位都死忠。他強調，「性格決定命運」是政壇人士適用的真理，郭董的性格不可能在4年內180度轉變，國民黨支持者也很難4年內完全釋懷。

黃揚明提到，這一齣「郭先生來敲門」的戲碼，才剛上演，高潮已不斷，但郭董得切記2019初選的教訓，一旦自己不是那個「Only One」，該如何自處，將是這齣戲碼如何演下去的關鍵。「首富，不一定能贏得人心；贏得人心的人，也不一定富有」，他喊話，「政治是人心的事業，請郭董自我發揮一下！」

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