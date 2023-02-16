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天變冷友人突失聯　屏東女急call消防「切開鐵門」...她開門了

▲東港消防分隊用砂輪機切開防爆鐵門。 。（圖／民眾提供，下同）

▲東港消防分隊用砂輪機切開防爆鐵門。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮鄭姓女子未接友人電話，友人擔心天氣變化大發生狀況，著急到住處查看按門也未應，趕緊求助東港警、消人員，消防人員利用砂輪機花了一段長時間將兩層防爆鐵門切開之際，她突然睡眼惺忪一臉茫然地打開鐵門，並不斷詢問發生甚麼事，確認無礙後，讓大家鬆了一口氣。

▲東港消防分隊用砂輪機切開防爆鐵門。 。（圖／民眾提供，下同）

▲東港消防分隊用砂輪機切開防爆鐵門。 。（圖／民眾提供，下同）

東港消防分隊於15日上午接獲119通報於東港鎮船頭路某號4樓有民眾受困需要破門協助，第一時間即派遣車輛及人員共4人攜帶破壞器材至現場。

到場後，與現場員警及報案人溝通了解狀況，報案的黃姓女子當下情緒非常緊張與激動，表示「該處為友人住家，近日天氣溫差大，由於今日拜訪無人應門，又致電皆未接通，擔心友人是否因身體健康出狀況，需要協助破門確認」。

消防隊員在與黃女及周遭友人溝通後，立刻用砂輪機將防爆鐵門切開，由於鐵門厚實，有兩層鐵板需要切割，因此花了一點時間後，就在鐵門即將被切開之際，裡頭突然有人應門，該名友人睡眼惺忪一臉茫然地打開鐵門，並不斷詢問發生甚麼事，一旁眾人總算卸下心中大石，趕忙上前詢問友人身體狀況，在確認該名友人身體無恙後，化除此次危機，所幸無人受傷。

「門壞了可以再修，但身體病故有時卻難復原」，東港分隊提醒近日天氣時而寒冷，時而炎熱，日夜溫差大，心血管疾病者更需注意身體狀況，確保健康。

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