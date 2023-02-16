鐵達尼號探勘首公開！他憶陰森1刻「好像有人在看」　鞋子散落一地

記者吳美依／綜合報導

影史經典《鐵達尼號》紀念上映25周年回歸大銀幕，「伍茲霍爾海洋研究所」（WHOI）也在15日首度公開1986年探勘畫面。第一位發現鐵達尼號殘骸的美國退役海軍中將巴拉德（Robert Ballard）回憶，船上散落著許多鞋子，而他上浮時回頭望向沉船舷窗，感覺「就像人們也看著我們」，悲戚陰森的場景「頗令人難以忘懷」。

▲1986年鐵達尼號探勘畫面首度公開。（圖／路透）



1985年，巴拉德和法國探險家米歇爾（Jean-Louis Michel）在大西洋水下4000公尺、距加拿大紐芬蘭島約644公里處發現鐵達尼號殘骸。隔年，巴拉德服務的麻州私人研究機構「伍茲霍爾海洋研究所」和法方合作探勘，隊員乘坐3人深海潛水器「艾爾文」（Alvin）並派出遠端攝影機「小傑森」（Jason Jr），那裡環境嚴酷，器械必須承受強大水壓、接近冰點的水溫，而且距離陸地非常遙遠。

▲巴拉德當時正在執行海軍機密任務。（圖／路透）



巴拉德受訪時回憶，下水那一刻就被船隻尺寸震驚，一切看起來都是如此巨大，雖未發現人類遺體或骨骸，但看見許多鞋子，其中幾雙顯然屬於母親和嬰兒。他形容，鐵達尼號殘骸看起來就像一塊聖地，或者美國南北戰爭最血腥的「蓋茨堡之役」（Gettysburg battlefield）戰場，標誌著超過1500條生命的逝去。

巴拉德長年鑽研水下考古學，他當時其實在執行海軍最高機密冷戰任務，研究沉沒於北大西洋的另外2艘核潛艦殘骸，因此非常擔心情報官的身分曝光，未料卻在過程中發現鐵達尼號，成為自己最知名的成就之一。

▲鐵達尼號殘骸持續遭到腐蝕。（圖／路透）



2019年，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）領導的一系列水下探勘發現，鐵達尼號出現腐爛跡象，殘骸已經「被強勁且不斷變化的洋流、吞噬金屬的細菌、天然鹽分腐蝕嚴重影響」。

《鐵達尼號》導演兼編劇卡麥隆（James Cameron）因為該作揚名立萬，此後也持續資助相關研究。他本周談及1986年探勘影片時說，「在鐵達尼號沉沒逾1世紀後，這艘巨船呈現的人類故事持續引發共鳴…透過釋出影片，WHOI正在協助講述一個橫跨數個世代，並且流傳全球的故事的重要部分」。

英國皇家郵輪鐵達尼號（RMS Titanic）是當年全球最大海上船隻，號稱「永不沉沒」的「夢幻之船」，內部設備舒適奢華，包括健身房、游泳池、高檔餐廳及豪華客艙。未料，它在1912年4月首航，從英國南安普敦駛往美國紐約途中，卻在15日凌晨擦撞冰山，斷成兩截沉沒，2224名船上人員一共1514人罹難，成為人類近代史上最嚴重船難。