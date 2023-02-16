威力彩今飆6.5億　4星座、4生肖旺爆

▲威力彩。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連續8期槓龜，今天（16日）晚間開獎的頭獎上看6.5億元。清水孟國際塔羅「小孟老師」表示，水瓶座、天秤座、魔羯座、射手座，以及生肖「虎、蛇、兔、龍」財運旺盛。

Top 4：射手座

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射手座木星進入偏財宮，顯示今天財運高照，財運動能很強，購買威力彩前可冥想金色光芒再下注，說不定能吸引大量財氣讓你中大獎。

Top 3：魔羯座

天王星進入魔羯座5宮偏財宮，顯示偏財運在今天有所提升，建議下注前在投注站深呼吸三次，取得呼吸能量平衡，無形中就能吸引財氣上門。

Top 2：天秤座

水星進入天秤座的偏財宮，顯示今天偏財運上翹，而水星代表財水，若能在下注前3分鐘對著保特瓶水，唸一下「財神速速來」再喝下，說不定會引來大量財水上門。

Top 1：水瓶座

太陽與水星落入水瓶座，而太陽為黃，水星為深灰色，建議下注前多吃黃色食物或穿灰色衣服，將能吸引大量偏財氣場，提升中獎運。

►財運生肖：

虎、蛇、兔、龍

►開運財神方位：

東北

（建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注）

►好運時辰：

11：00-13：00

19：00-20：00