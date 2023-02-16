香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩　邀白沙屯媽祖進宮結局曝

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（16日）進入第5天。而在第4天行經彰化溪州時，「成功國姓宮」朱府王爺突然降乩，邀請媽祖進宮賜福，而媽祖也真的停駕。當下不少香燈腳還以為乩童阿伯是「來亂的」，後來紛紛向阿伯道歉，讓其他人笑說，「引發聊天室集體翻車、開線上集體道歉大會的重大事件。」

▲▼乩身阿伯拜到一半，突然起乩。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



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15日下午3時許，媽祖的「粉紅超跑」行經國姓宮附近，國姓宮廟方人員在路口下跪虔誠持香。沒想到一名阿伯突然起乩，邀請媽祖到宮內。

未料，6分鐘後，媽祖真的停駕國姓宮。白沙屯拱天宮在臉書指出，2017年白沙屯媽祖進香期間，幫忙踏廟地，今年再度蒞臨，原本的平地已經建成美侖美奐又莊嚴的廟宇。

▲▼國姓宮朱府王爺突然降乩，邀請媽祖進宮賜福。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



而國姓宮也在臉書提到和白沙屯媽祖的淵源，媽祖婆於2014年3月26日回鑾時，第一次蒞臨國姓宮，當時尚未重建；第二次於2017年3月5日回鑾時，來踏廟地賜福！

廟方說，第三次是今年往北港進香的第4天再次蒞臨，感謝白沙屯媽祖賜福，也感謝本宮的朱府王爺即時來降乩邀請白沙屯媽祖，也祈願本宮的主神「開台聖王」（鄭成功，又稱國姓爺）早日歸來服務信徒。

而直播當下，不少香燈腳還以為阿伯是來亂的，後來紛紛向阿伯道歉。有人笑說，「引發聊天室集體翻車、開線上集體道歉大會的重大事件。」

▼白沙屯媽祖停駕溪州成功國姓宮。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）



白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕台中大肚，第三晚駐駕彰化社頭，第四晚駐駕雲林西螺，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。

而今年去程有6天，對比去年只有2天半，香燈腳腳力負擔舒緩許多；但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▲▼香燈腳「集體翻車」。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

▼香燈腳「集體翻車」。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YouTube）



▼白沙屯媽祖進香第5天即時轉播。