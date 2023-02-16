白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前　「面對面內心話」曝

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，第四晚駐駕雲林西螺廣福宮，今天（16日）進入第5天，早上6時起駕，6時23分停駕西螺福興宮。而在進香第4天，媽祖聽到一名婦人大哭，直接上前讓她在轎簾前，面對面講內心話，讓香燈腳感動直呼「媽祖慈悲」。原來婦人在大吐兒子的苦水。

▲▼粉紅超跑180度大迴轉，原來是聽到一旁的婦人在哭。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



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當時媽祖的「粉紅超跑」突然停下，在原地不斷搖晃，接著180度大迴轉。原來一旁有一名婦人持香不斷激動大哭，嘴裡唸著「天上聖母」。

媽祖立刻上前到婦人旁邊，直接讓她在轎簾前訴苦。婦人持香下跪磕頭，對著媽祖訴說心裡話，不斷拜託祂。後來她受訪表示，是跟媽祖大吐兒子的苦水，晚上心臟痛苦，「有話無處說，和媽祖講完比較輕鬆。」

▲▼婦人下跪，面對面和媽祖傾訴內心苦水，並激動磕頭。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕台中大肚，第三晚駐駕彰化社頭，第四晚駐駕雲林西螺，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。

而今年去程有6天，對比去年只有2天半，香燈腳腳力負擔舒緩許多；但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▼婦人大吐兒子的苦水。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



▼白沙屯媽祖進香第5天即時轉播。