10連冠紫龍迎「粉紅超跑」　芳苑國中校長透露結緣30年故事

▲芳苑國中舞龍隊香迎白沙屯媽祖。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

記者唐詠絮／彰化報導

感動！白沙屯媽祖9天8夜進香繞境，今天進入第7天跨越濁水溪進到彰化，適逢補班日，芳苑國中得知鑾轎進入芳苑，師生舉香在路口相迎，派出全國10連冠的舞龍隊及鼓隊表演，感謝媽祖庇佑，校長黃天助更激動透露一段學校主任與媽祖的際遇。

今天上午天氣爽朗，彰化芳苑湧入10多萬名香燈腳，熱鬧滾滾，沿路受到鄉民的熱烈歡迎，有放鞭炮、也有置點心站；芳苑國中校長黃天助與師生一早便站在路口迎轎，由國三學生舞龍及鼓隊在媽祖面前精彩演出，芳苑國中舞龍隊10年來全國居冠，這條紫龍在10名學生的舞動下，更顯得炯炯有神。

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▲芳苑國中舞龍隊香迎白沙屯媽祖。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

黃天助透露，學校輔導主任蕭勝文，加住在員林市，從小跟著白沙屯媽祖進香，至今已經超過30年的時間，到芳苑國中執教，也是媽祖允杯，辛苦的他每天從員林通車到芳苑，至今進入第7年， 從來不覺得累，反而樂在其中。今天藉著媽祖鑾轎到芳苑，讓學生能有這個機會參與宗教盛會，在媽祖及香燈腳面前展現，更期待繞境全程平安。

▲芳苑國中輔導主任蕭勝文也是香燈腳。（圖／蕭勝文提供）