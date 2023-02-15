上海台辦來台被下「限制住居令」？秦慧珠怒爆：連吃宵夜都不行

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

上海市訪問團一行6人訂於2月18日至20日來台參加「2023台灣燈會在台北」相關活動、並參訪台北市市政建設。不過，台北市議員秦慧珠爆料，陸委會規定上海市台辦一行人來台只能參加陸委會批准的行程，其他時間都必須待在飯店裡足不出戶，連老朋友想見個面吃個宵夜都不行，讓她痛批「怎會下這種限制住居令？」

秦慧珠15日傍晚在臉書指出，一位前台北市議員與上海市台辦代表是舊事，想藉由這次機會請對方吃宵夜，但卻被告知「陸委會規定上海市台辦一行人來台，只能參加陸委會批准的行程，其他的都不能參加，必須待在飯店裡足不出戶」，因此只能打電話給她，請她向陸委會副主委梁文傑「關說」，讓雙方可以一起吃頓宵夜。

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

為此，秦慧珠打電話給市府負責兩岸交流事務的參事，詢問上海代表團的行程，但對方表明行程是機密，不能對外透露。她事後又向台北市副市長李四川表示，有某前議員想請上海市台辦人員吃宵夜，對方則回應「喔，不行喔，他們必須照陸委會批准的行程走。」不過李四川也貼心地說，會轉達有前議員想請他們吃宵夜的事。

秦慧珠指出，上海市台辦主任在柯文哲市長任內曾來參加燈節活動，到了蔣萬安市長時代循例邀請，「怎麽情況變成這麽嚴峻，連老朋友想見個面吃個宵夜都不可以？」她也稱，這是她今年接到最瞎的「關說案」，不過她最終當然沒有打給梁文傑，「怎麽敢做這種攸關國家安全的關說呢，我有幾個膽子，不怕被“炎上”嗎～」