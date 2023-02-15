台辦官員訪台「不能吃消夜？」　陸委會：北市府沒提出此行程

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠15日發文指出，上海市台辦官員將來台參觀台灣燈會，但除了預定行程以外，連走出飯店吃消夜都不行，如被下達「限制住居令」。對此，陸委會晚間回應，上海市等一行來台之行程規劃由台北市政府提出，有關媒體報導陸委會下達「限制住居令」與處理拖延等，均非事實，北市府也沒有提出「消夜」行程一節。

陸委會表示，本會已對外說明，鑒於目前政府尚未開放中國大陸人士來台專業交流，相關人員來台須符合「專案」申請規定，「目前邀請上海市等一行來台之行程規劃，係由台北市政府提出，市府並表達配合政府政策及法規，以及訪團在台交流『低調、單純、安全』等原則，政府經評估同意以專案方式許可。」

陸委會強調，有關媒體報導本會下達「限制住居令」與處理拖延等，均非事實，市府也無提出「消夜」行程一節。

陸委會還說，本會已建議有關細節應由市府依「公開、透明」原則對外說明、避免誤解，「目前政府已在通盤評估逐步推動疫後兩岸健康有序交流；在此同時，做好交流安全秩序的維護與管理，符合民眾希望、政府亦是責無旁貸。」

▼台灣燈會。（圖／記者李毓康攝）

秦慧珠在臉書上發文提到，「今天有一位前台北市議員打電話給我，拜託我打電話給陸委會副主委梁文傑，准許他可以請上海市台辦人員吃消夜。」

秦慧珠表示，「我聽了一頭霧水，經他告知才知道，上海市台辦代表要來参加台灣燈會，他和對方是舊識，要請他們吃消夜，但對方回說，陸委會規定上海市台辦一行人來台，只能参加 陸委會批准的行程，其他的都不能参加，必須待在飯店裡足不出戶。」

秦慧珠指出，「我覺得外賓來訪，陸委會 怎會下這種『限制住居令』？」

秦慧珠說，「剛好李四川副市長來訪，我問他有某個前議員想請上海市台辦人員吃消夜，可不可以，李副說，喔，不行喔，他們必須照陸委會批准的行程走。李副提到，本來北市府要邀請上海市代表團來参加台灣燈會開幕式，但陸委會 拖著不批，等批下來再送境管局，就錯過開幕式了。不過李副貼心的說，他會轉達有前議員想請他們吃消夜的事。」

秦慧珠還說，「這是我今年接到最瞎的『關說案』，要我打電話給梁文傑，拜託他批准，可以請上海台辦人員吃消夜！而我當然沒有打，怎麽敢做這種攸關國家安全的關說呢，我有幾個膽子，不怕被『炎上』嗎～。」

▼秦慧珠在臉書上發文。（圖／翻攝秦慧珠臉書）