上海台辦副主任將來台參觀台灣燈會　已獲陸委會批准入境

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北市政府日前向陸委會提出專案申請，邀請上海市台辦副主任等人來台參加「台灣燈會」，並進行市政交流。對此，陸委會15日表示，在台北市政府表達相關規劃充分配合政府政策及法令規範，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則下，經本會會同主管機關整體評估，政府同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。

陸委會指出，目前政府尚未開放中國大陸人士來台專業交流，相關人員來台須符合專案申請規定，「近期台北市政府就本案洽詢本會意見，本會就所涉政策法規等注意事項與市府充分溝通協調，由相關機關會同評估檢視，認為該交流規劃符合專案申請要件，並經中央流行疫情指揮中心審核許可。」

▼2023台灣燈會。（圖／記者李毓康攝）



陸委會提到，該團行程安排以參觀燈會及市政交流為主，相關細節由市府依「公開、透明」原則對外說明，「陸委會也已提醒做好維安處理，及要求訪團尊重台灣社會民情及遵守來台規範。」

陸委會強調，任何交流互動應基於理性平等、相互尊重；政府支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流，「希望本案在中央與地方共同合作下，有助未來開展兩岸健康有序交流、促進彼此善意理解。政府後續也將妥慎評估逐步恢復兩岸人員與交通往來，並加強各項交流的安全管理機制，以維護台灣最大利益。」

▼台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

