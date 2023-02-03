秦慧珠批徐巧芯為己謀權　黃揚明揭過往「這事」反問：不也是嗎？

▲秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布投入「信義．南松山」選區的立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰，遭到資深北市議員秦慧珠開嗆「為己謀權」。對此，資深媒體人黃揚明3日指出，秦慧珠先前擔任台北市議員時，曾表態有意參選桃園縣長，質疑「當時40歲的秦慧珠，不也是為了自己的政治生涯規劃奮鬥嗎？若幫腔者只會倚老賣老，得罪年輕世代事小，耽擱政黨換血的後果恐會更嚴重。」

秦慧珠2日受訪時表示，年輕民意代表想進立院當然非常好，但是也不能說所有資深民代都沒有利用價值或不如年輕人，「世代交替」就好像要汰換別人來自己上位，這種講法有爭權奪利之嫌，應是世代融合。徐巧芯則回應，她沒否定過資深前輩，也擔任過委員會召集人，聽不懂秦慧珠的說法，呼籲秦慧珠應包容黨內議員，更喊話「我愛妳，希望妳也愛我。」

對此，黃揚明今日透過臉書發文指出，秦慧珠過去擔任台北市議員時，曾表態有意回故鄉參選縣長，但最後國民黨提名的卻是時任桃園縣議長陳根德，質疑「當時40歲的秦慧珠，不也是為了自己的政治生涯規劃奮鬥嗎？」徐巧芯在國民黨會被視為異類，是因為藍營那根深蒂固的官僚體系與文化，從來就瞧不起民代出身的年輕人，而被這樣文化洗禮的年輕公職們也逐漸習慣了這樣的文化，進而成為扼殺年輕世代的共犯。

黃揚明說，政治權力像魔戒，沒有所謂「該退就退」的姿態，多數政客都是從能做一路做到不能做為止。初選是決定戰力的機制，國民黨長期習於「高層關愛眼神」的恩給提名機制，喪失了整個世代的支持後，當原本的基本盤優勢不再，又不知該怎麼作戰，自然就會被淘汰。

黃揚明認為，徐巧芯某程度刺激了費鴻泰的戰力，讓兩人在初選中較勁絕對不是壞事，誰強就由誰代表參選，這是民主機制。不過，如果幫腔者只會倚老賣老，得罪年輕世代事小，耽擱政黨換血的後果會更嚴重，國民黨高層如果連處理初選的智慧都缺乏，又如何說服國民，這個政黨有能力治國？