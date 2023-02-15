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「麥當勞女孩」突曬4格黑白遺照　拿花露齒燦笑！原因藏洋蔥

▲▼ 。（圖／翻攝自李依芩FB）

▲李依芩貼出黑白照片。（圖／翻攝自李依芩FB）

記者施怡妏／綜合報導

曾在麥當勞上班，被網友封為「麥當勞女孩」的李依芩，參選民眾黨基隆市議員候選人失利後，最近在臉書上貼出「遺照」，透露堅持要拍黑白照的原因，遺照不一定就代表著死亡，也可以代表「重生」，而且沒了色彩的干擾，一切就會變得純粹，透過拍攝黑白照片，重回小時候的純真。

李依芩在臉書發文，最近有朋友找她拍照，她都會問「拍遺照嗎？」她認為每個人的人生不同，但結果都一樣，一步步的成長過程中，同時也是一步步邁向死亡的路程，人生很無常也很無情，「上一秒還在談笑風生的人，下一秒轉身就走，預約好的明天、下次、改天，永遠失了約。」

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拍遺照這件事，可以說是防範未然、未雨綢繆，也可以用不同的角度去解讀，她認為人是不知足的動物，「只有在最接近死亡的時候才會珍惜活著的美好，拍遺照就是最簡單、最安全、最接近死亡的一種方式。」

▲▼ 。（圖／翻攝自李依芩FB）

▲▼她表示，拍遺照是最簡單、最安全、最接近死亡的一種方式。（圖／翻攝自李依芩FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自李依芩FB）

話鋒一轉，她提到，換個角度想，「誰說遺照一定代表著『死亡』呢？它也可以做為『重生』」，與過去的自己揮別；一年有31,556,926秒，不可能記著每分每秒的回憶，「但是照片可以，每一幀都是彌足珍貴的記憶，攝影的意義不在當下，而是在將來。」

最後，她透露堅持拍黑白照的原因，小時候對於世界的認知非黑即白、是簡單的；長大後才發現世界是彩色的、是複雜的，沒有了繁複色彩的干擾一切就變得純粹起來，「黑白照片裡有獨一無二的純真，最後一刻要返璞歸真。」

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