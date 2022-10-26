影／被老公笑畫作像遺照　妻子怒做「祖先餐」報復

記者陳婉萁／綜合報導

別輕易惹老婆不開心啦！網友「暴怒煮婦」時常拍攝夫妻搞笑的做菜短劇，日前老公小高笑她的畫作「像遺照」，老婆一氣之下怒做「祖先餐」報復。當天老婆做給自己的料理是「無肉韓式拌飯」，老公的則是「白飯插上3根巧克力棒」。影片畫面乍看就像在祭拜，老婆還把被說像遺照的作品拿到飯桌前面，讓老公笑說「惹老婆不開心的下場...」，網友都快笑翻。

▲惹老婆不開心，就讓你肚子不開心。（圖／TikTok／jojohfood授權）

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