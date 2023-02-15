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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批「高虹安擺爛新竹棒球場」　綠議員催：趕快開挖驗收

▲▼17中3就選擇不辦　綠議員批高虹安擺爛新竹棒球場：開挖驗收。（圖／新竹市民進黨團提供）

▲新竹市議會民進黨團昨日召開記者會，要求高虹安針對新竹棒球場問題盡速解決。（圖／新竹議會市民進黨團提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市議會民進黨團昨(14日)召開記者會指稱， WBC主辦單位「悍創運動行銷公司」去年底在新竹棒球場場勘時明明認為棒球場無重大問題，只要草皮養護60天、場地整修6天即可趕上賽事，但高虹安卻因開挖17個洞中發現3個洞有異物，就將棒球場問題直接「靜置」，批高擺爛、政治消費棒球場，呼籲全面開挖、盡速驗收。

民進黨新竹市議員曾資程、施乃如、林盈徹、鄭美娟、劉康彥、楊玲宜、劉彥伶、陳建名齊聚黨辦。陳建名以資料指出，去年大聯盟場勘後，悍創向市府簡報，若從1月4日草皮養護60天、2月10日起MLB場地整修6天，就能符合WBC熱身賽場地規範，並非完全不能舉辦賽事，但高虹安卻選擇擺爛，是高市長決定不辦，而非場地沒辦法辦比賽。

▲▼17中3就選擇不辦　綠議員批高虹安擺爛新竹棒球場：開挖驗收。（圖／新竹市民進黨團提供）

▲綠營認為，高虹安刻意忽略問題關鍵，遲遲未提供缺失內容，導致輿論誤解，是政治操作球場議題。

陳建名說，既然高虹安認為內外野埋有大量廢棄物，她有權利下令全面開挖採樣，不論是全面開挖，或採網格法，依照「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」平均抽樣，或依級配、底層、鋪面、瀝青等抽驗方式檢測，都能還原實際情況，民進黨團也共同要求高虹安應全面開挖、完成驗收，早日讓賽事回歸球場。

劉康彥也痛批高虹安，1月間高召開記者會，指球場共累積152項問題，因改善不及只好放棄爭取WBC熱身賽，但實際上152項問題中近7成是「1級缺失」，像是指標不清楚、球員休息室加裝窗簾、廁所增設擦手紙架與垃圾桶、哺乳室安裝洗手台、補植植栽等。

劉康彥說，高虹安接手市府後宣稱152項問題已完成148項改善，結果其中130項是屬契約內容，經費一概由廠商自行吸收，根本不花公帑，高虹安從頭到尾都知情對外卻隻字不提，甚至當媒體詢及152項問題時，也遲遲未提供內容，導致輿論誤解，認為高虹安是政治操作球場議題。

▲新竹市府到地檢署提交新竹棒球場證據。（圖／新竹市府提供）

▲市府發言人針對棒球場一律做出回應。（資料圖／新竹市府提供）

新竹市政府發言人施淑婷回應表示，市府的契約廠商一直都是「龍來球場股份有限公司」，與味全龍的公司、共享棒球股份有限公司並非同一公司；龍來公司一直以來也都主張暫停營運，希望在改善完成後繼續進駐，而並非解約，年度的定額土地租金，龍來也在今年1月31日繳納完成。

至於悍創提供時程表部分，是因新竹棒球場草皮不合格，若要舉辦WBC賽事就必須提供場地讓專業場務來重新養護草皮，研判草皮養護可能需要2個月的時間，但「2個月」僅僅是養護草坪的最短時間，並非場地整體改善期程。

之前Murray Cook也在棒球場的報告中明確指出排水問題，認為無法在熱身賽前完成，再者，去年12月9日體育署也曾發函給棒球協會表示「新竹棒球場尚存工程相關疑慮 ，在其未依程序完成正式驗收且未獲國際總會人員場勘同意前，不得規劃使用 ，以免於賽事辦理期間衍生爭議，影響我國際形象。」

市府認為，球場改善應該以球員安全為第一優先考量，後來才又陸續發現土壤級配與契約不符的狀況，甚至挖出廢電線及紅磚、石頭，停賽後廠商又向市府追加3169萬改善預算。

為了確保財政紀律，很多項目都必須一一檢視，無法在一個多月內就把從開賽後至今日幾個月來發現的問題全部改善完成。市府本來就要考量恢復場地的成本、執行的效率、以及排水改善工程等因素，先前7月開幕賽已做過不好的示範，因此必須更謹慎，讓球員能夠安心的在新竹棒球場安全的比賽。

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