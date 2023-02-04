味全龍恐與新竹棒球場解約？　高虹安強調：確定今年不會

▲新竹棒球場至今仍遲遲無法使用。（資料圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安上任後，積極針對新竹棒球場進行盤整調查，繼查出152項缺失後至今仍無法使用，棒球迷對於新竹棒球場進度持續關切。外傳新竹棒球場使用遙遙無期，龍來公司恐將解約或撤場，高虹安今日也表示，「確定今年不會撤場」，至於求償問題，高則語帶保留。

高虹安今日證實，從年前開始陸續聽到，味全龍龍來公司希望能撤場解約的消息，因此教育處當時也積極與龍來公司溝通協商，目前可以確定的是龍來公司今年不會撤場，所以也不會有解約的問題，至於其他或是求償，目前雙方都還在協商中。

▲▼高虹安市長說，能確定的是龍來公司今年還不會解約或撤場，但賠償部分都還要協商。





雖然能確定今年期間龍來不會解約，但市府仍持續對棒球場進行體驗、體檢。目前市政府方是由副市長蔡麗清來擔任「棒球場專案」召集人，包含先前的「棒球場改善小組」，之後「棒球場改善小組」也會正式進行改制，成為「體檢相關小組」。

高虹安透露，「棒球場體檢小組」將引入更多的外部專家學者，目前也陸續和這些專家學者聯繫中，透過這樣的方式進行。

至於合約檢討部分一直都持續進行，一些看起來可能會有缺失的狀況，或是違約明顯的情形，接下來要怎麼樣去做，不管是後續驗收，或是目前現有已點交OT部分，都還要持續處理。

之後等「棒球場體檢小組」的專家委員會正式成立後，會由副市長召集，會像外界做一個完整報告。