新竹1億足球場遭爆都是坑　碎石、紅火蟻…啟用4年沒辦過比賽

▲新竹市南寮公園足球場遭議員踢爆品質堪憂。（圖／翻攝新竹市議員林彥甫臉書）



記者陳凱力／新竹報導

除了新竹棒球場爆出工程問題外，新竹市南寮運動公園也遭爆料花費上億改造，結果卻獲得一個遍地坑洞、碎石、紅火蟻窩的「足球場」。對此，市府表示，足球場紅火蟻已撲滅，也再無紅火蟻蹤跡，至於小碎石部分也已派員勘查，會盤點相關預算，改善球場。

▲▼除了紅火蟻窩，還有許多坑洞與碎石。（圖／翻攝新竹市議員林彥甫臉書）

新竹市南寮公園的前身原是未規畫的河川浮覆地，經前市長林智堅團隊投入1億元將其改造。因新竹市沒有標準足球場，所以在公園內分別規劃了比賽與練習的兩座足球場。

除了足球場，還有槌球場、共融式遊具的兒童遊戲區、兩座籃球場，加上環園區的自行車道，及一座具設計感的景觀路橋。當時市府宣稱，公園將以全民使用為目標，「南寮運動公園足球場」正式於2018年11月啟用。

不過，近日時代力量新竹市議員林彥甫卻在臉書踢爆公園品質堪憂，草皮佈滿坑洞、碎石，甚至還有紅火蟻窩，「足球場」根本踢不了。林彥甫肯定市府將荒地活化再利用的美意，但足球場從草皮到土壤問題百出，2018年啟用至今都沒有舉辦過正式比賽，簡直糟蹋納稅人的錢，要求現任市長高虹安能重視公共工程，建立把關機制。

對此，市府回應，紅火蟻已全數撲滅，也定期派員觀察，一旦再出現紅火蟻，除會豎立黃色紅火蟻蟻丘警示旗幟，也會調查來源是否為公園整建使用的土方。至於碎石部份，則會盤點相關預算，讓它恢復應有功能。

▲▼新竹市南寮公園原規劃全齡公園，除了足球場還有槌球場、籃球場、自行車道及共融遊具。（圖／翻攝新竹市觀光旅遊網)