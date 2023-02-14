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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍批高端、新竹棒球場、鏡電視3案沒下文　監院：調查中不受干涉

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團14日指出，高端疫苗採購案、新竹棒球場案和《鏡電視》執照關說疑雲案，監察院遲遲沒有查出真相，質疑是在為執政黨護航、掩飾、遮羞，甚至消極不作為。對此，監察院火速發表聲明澄清，三案均依法調查中，並無懸而未辦，請各界尊重監察委員獨立行使職權的空間與作為。

國民黨團質疑，社會大眾非常關切的三大案件，看不到監察院的調查報告，是沒有調查？還是延宕調查？難道監察院睡著了嗎？王鴻薇指出，高端疫苗採購案，監察院認為屬特殊案件，但期限屆滿在今年1月18日，請問監察院，為何到現在還提不出調查報告？

對此，監察院回覆，監察委員獨立辦案，不受任何干涉，依照憲法第90條、第97條第1項、憲法增修條文第7條第1項及第5項規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案；凡攸關公共福祉及人民權益事項，監察委員均會掌握社會脈動，依據法律妥慎獨立行使職權。

對於藍營指出「疫苗採購、新竹棒球場、鏡電視」三案，監察院表示，上開三案，監察委員刻正依法調查中，將於調查完竣提出調查報告後，送請相關委員會審議，並續依委員會審議結果辦理，無懸而未辦之情事。

監察院呼籲，請各界尊重監察委員獨立行使職權的空間與作為，監察委員當恪遵憲法，超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨之干擾。

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