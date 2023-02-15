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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公務員被逼賞燈！台灣燈會變「加班之夜」　蔣萬安：希望大家多去走走

▲▼蔣萬安出席第八屆內科千人捐血活動。（圖／記者宋良義攝）

▲蔣萬安出席第八屆內科千人捐血活動。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

北市府砸下近8億元舉辦的台灣燈會於5日盛大登場，但有公務員私下抱怨，蔣市府要求公務員在下班時間參與「主題之夜」，使民進黨台北市議員許家蓓批評，不如將更多席位讓出來給民眾參與。對此，台北市長蔣萬安15日並未正面回應，僅說希望大家多來燈會走走，詳細情況由觀傳局說明。

蔣萬安15日上午出席第八屆內科千人捐血活動，會後接受媒體訪問。針對動員公務員去看燈會爭議，蔣萬安表示，台北市政府就是把這次燈會辦好，邀請所有不分國內外的貴賓、民眾，前來欣賞睽違23年重返台北的台灣燈會，現在展期剩下不到一周，希望所有好友都把握最後時間來走走。

媒體再度追問動員公務員爭議，蔣萬安僅說，最重要是希望大家多來燈會走走，詳細情形由觀傳局對外說明。

▲▼2023台灣燈會在台北登場，觀光局加強力道吸引國際旅客來台。（圖／觀光局）

▲台灣燈會主燈「玉兔壯彩」。（圖／觀光局）

台北市觀傳局長陳淑慧也緊急於15日上午10時30分受訪，表示歷年燈會都會邀請相關貴賓一起欣賞主燈秀，除了中央單位將座位開放給國際觀光旅客外，北市今年獲配每日120席位置運用，為增加貴賓廣度，接待組特別開放時段舉辦主題之夜，由局處邀請與業務有關、或公益團體近距離觀賞主燈秀，邀請對象包括：醫護、防疫英雄、志工、產業代表等。

觀傳局補充，往年台灣燈會為了確保台上設備不受損及環境整潔因素，僅開放特定對象使用，今年北市「首度」在交通部觀光局同意下於8點後開放民眾進場使用，由工作人員、志工協助民眾入座，並也處理清潔問題，觀賞民眾十分開心能夠近距離觀賞主燈秀，本市尊重所有局處的邀請，無論人數多寡都非常歡迎，並希望讓更多領域的人士看見燈會、喜愛台北。

▲▼台灣燈會於5日登場，主燈區國父紀念館上方VIP席次留給北市府各局處，但卻被爆動員人力填滿座位。圖為晚間8時後開放民眾入座的情形，知道可上台的民眾稀少。（圖／民眾提供）

▲台灣燈會於5日登場，主燈區國父紀念館上方VIP席次留給北市府各局處，但卻被爆動員人力填滿座位。圖為晚間8時後開放民眾入座的情形，知道可上台的民眾稀少。（圖／民眾提供）

台灣燈會於5日在主燈區國父紀念館舉辦點燈儀式，當時邀請貴賓坐在左右兩側VIP席次觀賞22公尺高的主燈「玉兔壯彩」，據了解，5日點燈儀式結束後的燈會期間，因左右兩側VIP席位空了下來，蔣市府為填滿其空位，開放局處每天輪流辦理「主題之夜」。

但有公務員向《ETtoday東森新媒體》投訴，「主題之夜」由15個局處單位輪流參加，例如觀傳局「樂活之夜」、勞動局「勞動之夜」，但局處人員幾乎是「被迫」在下班時間前往VIP席次看燈，且最早表演時間為晚上6時，幾乎是拼命趕路才能到國父紀念館。

該名公務員表示，持有「邀請貴賓證」才能入場，主燈表演結束後，市府會要求清點貴賓證數量，無疑是增加局處長官的壓力，擔心「貴賓證」回收數量太少，變相造成局處動員人力前往參加，痛批蔣萬安「真的沒必要舉辦主題之夜，只為了逼大家看短短3分鐘的兔子臉部表演。」

據了解，儘管國父紀念館為交通部的中央展區，但點燈儀式舉辦後的VIP座位交由地方政府處理；北市府確實於晚間6時、6時30分、7時、7時30分開放局處每天輪流辦理「主題之夜」，並開放受邀局處人員參與，晚間8時後至9時30分則留給民眾入席觀賞，每半小時展演一場3分鐘主燈秀，一晚共計8場。

民進黨台北市議員許家蓓表示，燈會期間台北市政府排定「主題之夜」，每日6時到7時30分共4場次主燈秀，要求各局處負責100至400人不等名單；部分局處雖採邀請制、自由參加，但仍有部分局處要求同仁參與，「主題之夜」美其名是要感謝燈會籌辦人員及贊助單位，但卻有公務人員下班後還要被逼迫參加貴賓之夜湊人數，根本就是本末倒置。

許家蓓指出，台灣燈會睽違23年回到台北，參與民眾多，北市府各局處都動起來協助燈會事宜，本就已經很辛苦，北市府與其要求各局處協助動員錦上添花，倒不如把席位釋出給更多民眾參與。

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