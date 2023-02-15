快訊／上海市台辦副主任18日訪台3天　北市：6人賞燈＋參訪市政建設

▲上海市政府「儂好上海」花燈。（圖／台北市議員林延鳳提供）

記者袁茵／台北報導

上海市今年出資參與在台北市舉辦的台灣燈會，於東區商圈設置「儂好上海」花燈。陸委會15日中午證實，批准上海市台辦副主任李驍東一行人帶團參訪「儂好上海」花燈；台北市政府也表示，是依照過去台北燈節的慣例，以及今年台灣燈會邀請所有參展城市的原則，邀請上海市代表團來台參加燈會相關活動及參訪市政建設。

台北市政府日前提出專案申請，邀請中國大陸上海市政府人員來台參加「台灣燈會」及市政交流，陸委會15日中午證實，在北市府表達相關規劃充分配合政府政策及法令規範，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則下，經本會會同主管機關整體評估，政府同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。

而台北市政府也於15日表示，上海市訪問團一行六人訂於2月18日至20日來台參加「2023台灣燈會在台北」相關活動、並參訪台北市市政建設。

台北市政府指出，睽違23年後北市再度主辦台灣燈會，上海市為今年台灣燈會參展城市之一，台北市政府依過去台北燈節的慣例，以及今年台灣燈會邀請所有參展城市的原則，邀請上海市代表團來台參加燈會相關活動及參訪市政建設。

北市府提及，自2016年起，上海市每年都參與「台北燈節」活動，已連續7年設展花燈，只有過去3年因受新冠疫情影響，只設展而沒有代表團來訪，市府配合中央政策及現行相關規定，向中央目的事業主管機關提出上海市代表團一行入境的專案申請並獲核准。