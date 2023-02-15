拉肚子狂投訴「奧客喝完又來訂飲料」！老闆崩潰：拒單也扣錢

▲客人投訴拉肚子，卻常常來訂原PO的茶。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

店家最怕外送客人吃霸王餐！一名手搖飲料店老闆抱怨，每天都是早上現煮茶，某位客人會透過外送平台點早茶，結果常常隔天投訴拉肚子，導致費用要由原PO吸收。更莫名其妙的是，客人拉肚子又會來訂飲料，氣得原PO怒吼「會不會太扯？怎麼處理這種客人呢？」

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，本身有開一間飲料店，每天一早辛苦煮茶，也自認品質監控得很好，不料某一位客人都會早上叫外送，「一早點的早茶...結果每次點完，隔天反映有問題害他拉肚子！」

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原PO無助哀號，外送平台收到客訴後，就直接扣原PO的錢，就連拒單也被扣錢，「如果真的有問題你還常常點，會不會太扯？怎麼處理這種客人呢？發生很多次了覺得很煩。」

文章曝光後，一票網友咋舌回應，「請他證明是你家飲料害他拉肚子的，外加醫生報告」、「人家就是說謊跟免費仔當習慣了」、「以我的個性，寧願拒單被扣錢，也不讓這樣奧客食髓知味」、「反正每次他都說你有加料，你就乾脆真的加料好了」、「可以報警吧！都同一個人想免費蹭喝很明顯」、「反正拉了那麼多次，就狠狠給他拉一次」。

也有人反問「不能申訴嗎？」「原來拒單也會被扣款，請問是扣店家還是客人的錢？」原PO無奈分別回應，「可以！只是每次同樣的問題要重複申訴，覺得很無言」、「扣店家，一單好像15元」。

▼網友力挺報警。（圖／翻攝爆怨公社）

