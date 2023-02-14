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買1送1要衝！　「速食店+手搖飲」情人節超殺優惠包一次看

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲速食店情人節限時優惠快收。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

情人節有情人、沒情人都要收下！《ETtoday新聞雲》整理「速食店+手搖飲」祭出的最新「情人節限時優惠」，不僅有麥當勞、漢堡王、繼光香香雞等通通能爽嗑買1送1，加碼手搖飲也推指定飲品買1送1、第2杯半價喝+配料免費加等好康，小確幸肯定不能放過。

★速食優惠

▲▼繼光香香雞黃金雞鴨塊。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞黃金雞鴨塊限時買1送1。

●繼光香香雞
繼光香香雞即日起至2月15日於全門市祭出「黃金鴨香寶買1送1」優惠，期間只要於門市購買1份鴨香寶，就可再免費多吃1份，各門市數量有限、售完為止。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新玉兔迎春優惠券。

●麥當勞
麥當勞即日起至3月14日祭出限時超殺「玉兔迎春優惠券」，一共有9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃。

除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新激省優惠券來了。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至3月27日祭出最新「霸王省優惠券」，一共有5大系列共38種好康，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有中杯可樂、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有5款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、花生培根牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起司雙豬培根堡及小怪獸香豬脆雞堡。

加碼吃個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃華鱈魚堡+4塊雞塊及小杯可樂，多加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，還有荒野小怪獸起司牛脆雞堡+中杯可樂等2種組合，通通划算爆表，除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，提醒此優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。

另，今（14）日只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定明（15）日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送且不限量，加碼抽華堡造型兩用枕1個（共抽10名），而2月15日當天於門市憑粉專貼文截圖、LINE推播或在官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用於機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里「大披薩+6塊炸雞」下殺73折吃。

●拿坡里
即日起至2月28日祭出「大披薩+6塊炸雞」下殺73折吃，且披薩開放口味任選，炸雞則有原味、辣味以及原味烤雞共3種任選，趕緊衝吃；另至3月1日則還有「雞腿二重奏77折吃」優惠活動，內含4隻咔滋多肉的棒腿及4塊鮮嫩多汁的腿排，還有1瓶1.25L飲料。

▲▼21PLUS、21風味館情人節烤雞餐。（圖／業者提供）

▲21PLUS、21風味館情人節烤雞餐下8折吃，還送甜甜圈。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至2月21日於全門市祭出「情人節烤雞餐8折吃」優惠，期間只要520元元就能爽吃情人節烤雞餐，內含1隻香草烤半雞、2塊微辣香脆炸雞、1份洋蔥圈及2杯中杯蜂蜜綠茶，加碼還推買情人節烤雞餐送Mister Donut蜜糖波堤免費兌換券1張，數量有限、送完為止，提醒此優惠不適用於21TOGO、烏日高鐵等門市。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客限時9天大比薩下殺199元吃。

●必勝客
必勝客即日起至2月24日祭出平日限定「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有燻雞絲蘑菇大比薩、夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、白醬燻雞培根大比薩、臘腸起司三重奏大比薩，最高狂省441元，一共有9天時間，提醒金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店不適用此優惠。

至2月28日前還有「大比薩買1送3」活動，期間於指定門市單點大比薩送1個比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩），還能多吃「旋風肉桂捲」及「1.25L可樂」；加碼於全門市、官網推「比薩外帶買大送大／外送買大送小」好康。

▲▼摩斯漢堡2月優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡最新點心超值選優惠活動。

●摩斯漢堡
摩斯即日起祭出最新「點心超值選」優惠活動，凡購買「A區點心」再搭配「B區飲料」可享69元優惠價，A區包括北海道可樂餅、方塊薯餅、小薯、乳酪卡士達米派，B區則有大杯冰紅茶、大杯冰綠茶、摩斯熱紅茶等，還能加價喝綜合莓果熱茶、拿鐵咖啡、卡布奇諾、摩斯咖啡等。

▲▼繼麥當勞宣布漲價後，國內速食業另一龍頭肯德基也宣布跟進，其中以蛋塔漲幅15%為最高。（圖／記者湯興漢攝）

▲肯德基祭出超值優惠券等吃。（示意圖／記者湯興漢攝）

●肯德基
肯德基即日起祭出最新「超值優惠券」，最低下殺42折起，從點心、個人餐、雙人餐等組合通通可享優惠價；同步於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「4塊上校雞塊／「咔啦脆雞1塊」。

▲▼達美樂連續4天外帶大披薩199元。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出平日限定爽吃外帶小披薩129元、外帶大披薩229元共2大優惠。

●達美樂
達美樂即日起祭出平日（周一至周三）限定「外帶小披薩129元」、「外帶大披薩229元」2大限時優惠，優惠品項有夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬共7口味選擇。

▲▼TEA TOP第一味「蕎麥茶」、「轟蜜蕎麥」。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP指定飲品第2杯半價喝，還可以免費加料。

★手搖優惠

●KUNG FU TEA 功夫茶
功夫茶今（14）日祭出限時1天「指定飲品買1送1」活動，只要於全台門市購買「大杯玫瑰奶茶」就送「大杯玫瑰青露」，其中，玫瑰奶茶是選用香濃奶茶加入玫瑰的組合，而玫瑰青露則是玫瑰結合烏龍茶的清新飲品。

●TEA TOP第一味
TEA TOP即日起至2月28日前祭出限時買「轟蜜茶」或「轟蜜蕎麥」可享「第2杯半價喝」優惠，其中，轟蜜茶可更換茶底，包括108茶王、高山青、日月潭紅茶、洛神茶等任選，且能免費加「茶凍」，轟蜜蕎麥則可以免費加料粉粿。

●CoCo
CoCo今（14）日祭出「巧戀莓果2杯99元」優惠，提醒須於官方LINE帳號領券，並限於都可訂線上點單即可享有優惠，每人最多可獲2張買1送1券，提醒優惠券今日須使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

●康青龍
康青龍即日起至3月7日於外送平台Uber Eats擊出「粉紅佳人買1送1」優惠，最高可享單筆買5送5，提醒該優惠限新用戶使用。粉紅佳人是選用甘甜荔枝作為基底，佐以酸甜蔓越莓、椰果、蘋果片等，打造豐富口感。

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