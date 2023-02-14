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餐館「莫名被1星負評」　留8個字超火！店員嘆：Google評論該廢除

▲▼營養師傳授吃年菜不發胖「5原則」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲客人嗆店家閉嘴，事後還留1星負評。（示意圖／翻攝自Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會特地查Google評論來篩選雷店家。不過一名網友抱怨，客人上門用餐時，就對老闆娘口出惡言，像是要她閉嘴、「怕我跑掉不付錢嗎」的話，事後還留下「內有垃圾，懂得都懂」的1星負評，讓原PO主張Google評論應該廢除。文章引發討論，有網友認為店家可理性回應評論，反而更加分。

一名男網友在Dcard表示，家人經營一間餐館，儘管常接觸各種習性的客人，但每當看到負面Google評論時，心情難免受到影響，「畢竟用心經營，總是希望有好的反饋。」

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原PO緩緩道來，日前客人上門用餐，不要老闆娘帶的位子，偏偏要求坐在放著私人物品的桌子，老闆娘不好說什麼，也迅速整理乾淨給客人入座，也陸續點完餐點。後來，客人又拿起菜單來看，加上點餐過程中曾詢問加點的問題，因此讓老闆娘以為要加點，於是上前熱心介紹，不料換來的是「閉嘴！」「我不能看菜單嗎」、「妳是怕我跑掉不付錢嗎」以上這種話。

老闆娘當下錯愕之餘，也不敢再多說什麼，只能私底下跟原PO抱怨兩句。事後原PO查看Google評論時，竟看到一則1星的負評，並寫道「內有垃圾，懂得都懂」。

原PO直言，若餐點吃不習慣，或是與內心期待不符合，「我只能說抱歉...你可能不是我們的客群」，而客人總在事後評論這些不雅字眼，根本沒有任何意義。

對此，原PO主張Google評論應該廢除，「評論確實是可以存在的，但不是任何人都可以評論，因為有部分的人的評論並不理智且帶有情緒，留言的當下，以第三者的角度來看，永遠都是經營者的問題，但消費者好像似乎並沒有錯？」

原PO接著說，「我是消費者」這種思維永遠都存在，「不過為什麼經營者有需要去接受這些少數人的負面情緒？」

▲居家,設計,餐廳,餐桌。（圖／unsplash）

▲遇到沒品奧客，讓店家心好累。（示意圖／翻攝自Unsplash）

文章曝光後，底下網友熱議，「只要匿名的地方都會有這種人，就算廢除評論，他還是可能在臉書罵你，用哀居發限動講難聽的話，光低卡留言沒任何原因就嗆人的就很多了，更何況是整個網路世界，只能自己放寬心」、「只寫這樣我根本就不懂啊，這種的我才不會列入參考」、「Google評論廢除我要怎麼過濾雷店」。

另有網友建議，「顧客看評論的角度來看，經營方該反駁就要反駁，讓大眾判斷誰是來亂的，如果明顯是他來亂的，那我根本就不會拿他的評論當參考依據」、「作為顧客來說，Google評論還是滿有參考價值的，尤其是選擇障礙的時候。建議你們可以用理性口吻並認真的回覆對方，其他顧客滑到覺得你們有理，反而還更加分」、「評論有存在必要，但你們可以據理力爭」。

事後，原PO也補充想法，「其實我也不是認真覺得Google評論該廢除，畢竟我也是會看評論的人，但當我站在經營者的角度來看有些評論就像白衣上的污漬、臉上的痘痘，表面裝作不在意，心裡其實非常不服氣。實際心情受到影響的闆娘在看到各位的回覆與建議後，情緒終於有了抒發，謝謝大家。」

▼網友建議，店家可以理性回應負評，反而更加分。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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