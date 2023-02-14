哪些漲價後就不吃了？PTT崩潰喊「這1物」：真的好久沒吃

▲網友點名雞排漲價後，就再也不吃了。（示意圖／記者翁伊森攝）



網搜小組／劉維榛報導

繼速食業漲價後，近日八方雲集也調漲價格，讓外食族哀號一片。對此，一名網友好奇拋問，哪些東西漲價之後，大家就選擇不吃了呢？文章引發炸鍋討論，全場最多人點名「1物」，並紛紛感慨「真的好久沒吃了」、「已不知賣多少錢了」。

一名網友在PTT表示，有些東西價格本就便宜，因此怎麼漲價還是能無痛消費，像是紅豆餅與葱油餅等，話鋒一轉，原PO也不禁拋問「這3年來什麼（東西）漲了...就再也不吃了呢？」

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文章曝光後，最多人點名雞排，並感慨「雞排真的好久沒吃了」、「雞排很久沒吃」、「雞排已不知賣多少錢了」、「雞排，改吃雞排便當」、「雞排QQ買不下去」、「想買雞排可是看到80元就買別的了」、「雞排一片95元，再也沒單吃」、「雞排+1，就變成買雞排便當，手搖飲也很少」、「雞排100元超扯」、「雞排漲超過45元之後就沒再買過了」。

至於第2名為手搖飲料，「飲料都改自己泡紅茶了」、「我大概有3年沒喝過珍奶了，頂多超商拿鐵」、「飲料！現在都喝自己泡的麥茶、冷泡茶，簡單」、「手搖飲真D貴」、「手搖一杯30~50元，茶包20入60元，還不如自已泡」、「手搖飲，以前1天1杯，現在一星期都不一定喝1杯」、「我個人是覺得手搖漲最可怕，1杯茶35元起跳」。

▲手搖飲一杯也直逼便當價格。（示意圖／ETtoday資料照）



另有網友怒喊，「麥當勞，至少沒用自己的錢買過」、「便當啊，寧願買超商珍食」、「烤玉米，但好像很久以前覺得很貴就不買了」、「三媽臭臭鍋」、「鹹酥雞各種1份也漲，量也變少...就沒買了」、「牛肉麵也是少碰了，便當70至75元加減吃」、「雞排、蚵仔煎貴到太誇張，吃便當比較實際」、「小時候的烤玉米3支100元，現在1支100元QQ」、「麥當勞肯德基減少吃， 雞排珍奶不吃」、「章魚小丸子，6年35元變成50元」。

最後也有網友質疑，「怎們有人以為紅豆餅便宜？這些小東西漲幅最恐怖，隨便都50%以上，單價看起來還好，多買幾個發現貴爆，放大來看就是100元變150元」、「紅豆餅漲太多不吃了」。

▼網友炸鍋討論。（圖／翻攝PTT）

