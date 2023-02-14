　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哪些漲價後就不吃了？PTT崩潰喊「這1物」：真的好久沒吃

▲▼嘉義佛心雞排只要45元。（圖／記者翁伊森攝）

▲網友點名雞排漲價後，就再也不吃了。（示意圖／記者翁伊森攝）

網搜小組／劉維榛報導

繼速食業漲價後，近日八方雲集也調漲價格，讓外食族哀號一片。對此，一名網友好奇拋問，哪些東西漲價之後，大家就選擇不吃了呢？文章引發炸鍋討論，全場最多人點名「1物」，並紛紛感慨「真的好久沒吃了」、「已不知賣多少錢了」。

一名網友在PTT表示，有些東西價格本就便宜，因此怎麼漲價還是能無痛消費，像是紅豆餅與葱油餅等，話鋒一轉，原PO也不禁拋問「這3年來什麼（東西）漲了...就再也不吃了呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，最多人點名雞排，並感慨「雞排真的好久沒吃了」、「雞排很久沒吃」、「雞排已不知賣多少錢了」、「雞排，改吃雞排便當」、「雞排QQ買不下去」、「想買雞排可是看到80元就買別的了」、「雞排一片95元，再也沒單吃」、「雞排+1，就變成買雞排便當，手搖飲也很少」、「雞排100元超扯」、「雞排漲超過45元之後就沒再買過了」。

至於第2名為手搖飲料，「飲料都改自己泡紅茶了」、「我大概有3年沒喝過珍奶了，頂多超商拿鐵」、「飲料！現在都喝自己泡的麥茶、冷泡茶，簡單」、「手搖飲真D貴」、「手搖一杯30~50元，茶包20入60元，還不如自已泡」、「手搖飲，以前1天1杯，現在一星期都不一定喝1杯」、「我個人是覺得手搖漲最可怕，1杯茶35元起跳」。

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲手搖飲一杯也直逼便當價格。（示意圖／ETtoday資料照）

另有網友怒喊，「麥當勞，至少沒用自己的錢買過」、「便當啊，寧願買超商珍食」、「烤玉米，但好像很久以前覺得很貴就不買了」、「三媽臭臭鍋」、「鹹酥雞各種1份也漲，量也變少...就沒買了」、「牛肉麵也是少碰了，便當70至75元加減吃」、「雞排、蚵仔煎貴到太誇張，吃便當比較實際」、「小時候的烤玉米3支100元，現在1支100元QQ」、「麥當勞肯德基減少吃， 雞排珍奶不吃」、「章魚小丸子，6年35元變成50元」。

最後也有網友質疑，「怎們有人以為紅豆餅便宜？這些小東西漲幅最恐怖，隨便都50%以上，單價看起來還好，多買幾個發現貴爆，放大來看就是100元變150元」、「紅豆餅漲太多不吃了」。

▼網友炸鍋討論。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

ET快訊
快訊／27歲童星暴斃　陳屍遊民收容所
身分證「中4碼」晚餐免費！　情人節優惠懶人包
快訊／電動車突起火燃燒　高雄翁活活燒死
快訊／低溫特報發布！　5縣市非常寒冷
快訊／睽違3年　港澳來台自由行下周恢復
快訊／紐西蘭宣布「全國緊急狀態」　機場關閉
缺蛋改吃魚！「班班吃石斑」恢復供餐　農委會：會讓學生吃滿4次
雞排妹陳沂情人節開戰！　被酸「法院認證小三」頂低溫素顏出庭
驚悚影片曝！信義區女闖紅燈　遭休旅車撞飛亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情人節必看！愛人互動10大困擾　高雄大學：這一點讓人最不滿

捕蚊燈抹雪芙蘭試用8天　他曬整盤「蚊屍」喊：真的有用啊

情人節求姻緣！拜月老5大禁忌「別帶1隨身物」　要先拜這神明

薛瑞元重申「缺藥平台」3階段計畫！健保署與軟便劑業者溝通結果曝

車禍「肝臟破碎、顱內出血」垂死！　婦拄拐杖謝白沙屯媽祖渡劫難

2023台灣燈會在台北　看花燈吃好料　東區捷運美食全攻略必收！

台南水道博物館拍貼機啟用　情人節專屬相框讓情侶「拍水照結水緣」

早餐店「加蛋+20」？網噓：不如加肉片　老饕揭極限值

快訊／10縣市「低溫特報」下探10度！強冷氣團連凍3天

情人節到了　律師驚「男孩要保護自己喔！」曝必備清單全笑噴

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

情人節必看！愛人互動10大困擾　高雄大學：這一點讓人最不滿

捕蚊燈抹雪芙蘭試用8天　他曬整盤「蚊屍」喊：真的有用啊

情人節求姻緣！拜月老5大禁忌「別帶1隨身物」　要先拜這神明

薛瑞元重申「缺藥平台」3階段計畫！健保署與軟便劑業者溝通結果曝

車禍「肝臟破碎、顱內出血」垂死！　婦拄拐杖謝白沙屯媽祖渡劫難

2023台灣燈會在台北　看花燈吃好料　東區捷運美食全攻略必收！

台南水道博物館拍貼機啟用　情人節專屬相框讓情侶「拍水照結水緣」

早餐店「加蛋+20」？網噓：不如加肉片　老饕揭極限值

快訊／10縣市「低溫特報」下探10度！強冷氣團連凍3天

情人節到了　律師驚「男孩要保護自己喔！」曝必備清單全笑噴

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

認清民進黨「民主交往論」　陸學者：再次暴露虛情假意一面

淡水僅一件！　「豐盈海」高樓戶衝破豪宅稅門檻交易

援救敘利亞震災最新進度　外交部：有初步輪廓

情人節必看！愛人互動10大困擾　高雄大學：這一點讓人最不滿

蕾哈娜戴千萬珠寶唱跳　精品大戶鑽錶也是自己的

誰披藍袍出征2024總統？　郭台銘是最大變數

米克斯等家5年攀龍麟山「墜陡峭山谷」　志工搜索嘆：幸福太短了

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」　生前悲慘遭遇曝

捕蚊燈抹雪芙蘭試用8天　他曬整盤「蚊屍」喊：真的有用啊

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

生活熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

吳淡如AI繪圖被炎上：已請律師蒐證

沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖　粉紅超跑停下了

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

白沙屯媽祖破紀錄　駐駕大肚楓康超市總部

法國男下飛機就被丟包　台灣人接力助他到淡水

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

弟子捧星雲骨灰最後巡禮　信徒跪迎

今情人節！3星座發了　另一半帶財

更多熱門

相關新聞

速食店+手搖飲情人節優惠懶人包

速食店+手搖飲情人節優惠懶人包

情人節有情人、沒情人都要收下！《ETtoday新聞雲》整理「速食店+手搖飲」祭出的最新「情人節限時優惠」，不僅有麥當勞、漢堡王、繼光香香雞等通通能爽嗑買1送1，加碼手搖飲也推指定飲品買1送1、第2杯半價喝+配料免費加等好康，小確幸肯定不能放過。

比雞蛋漲更多！主計總處認了：這類用品漲最兇

比雞蛋漲更多！主計總處認了：這類用品漲最兇

八方雲集今調漲新價目表曝光！最貴1顆10元

八方雲集今調漲新價目表曝光！最貴1顆10元

蛋貴2元「營養午餐只能吃散蛋」　團膳業者：今年餐費一定漲

蛋貴2元「營養午餐只能吃散蛋」　團膳業者：今年餐費一定漲

雞排漲到90元！　老闆撐不住了：很想罵髒話

雞排漲到90元！　老闆撐不住了：很想罵髒話

關鍵字：

漲價手搖飲雞排紅豆餅八方雲集烤玉米

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

快訊／丁特戰勝遊戲橘子！

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

蔡阿嘎被問「反韓還去員工旅遊？」　1句話網推爆

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

吳淡如AI繪圖被炎上：已請律師蒐證

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

2大飯店「身分證優惠」快看！

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面