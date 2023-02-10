年後報復！「整個部門滅團」獨剩主管1人　他爽喊：真的笑死

▲部門同事受夠主管，全部年後一起離職閃人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

年終入袋後，不少人秒丟離職單！不過一名網友分享超狂經歷，同事們受夠主管無能，而老闆又偏袒小人，怨氣日積月累之下，大家便私下決定一起年後離職，「本部整個部門團滅，包含我也要走，全部走人！」如今慘剩主管收拾殘局，讓原PO爽喊「真的笑死！」

一名男網友在Dcard表示，每年過年結束，各部門都有人離職已見怪不怪，不過「今年卻來點不一樣的...」就是同事們都想看主管慘開天窗，「本部整個部門團滅，包含我也要走，全部走人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管離職那一刻秒失業，但原PO終究不後悔，並爽歪吶喊「真的笑死，無能的主管，偏聽偏信的老闆，這公司還是不要待的好！」

文章曝光後，一票網友紛紛拍手叫好，「我們團隊5個人，含我走了3個，剩下無能的小主管和欺負新人的東巴（新人殺手的意思），好爽，嘻嘻」、「放心，我以前也跟大家一起走，走完還大家一起吃飯慶祝逃離診所」、「我隔壁部門也是！過年前全走，只剩主管」、「太爽了，我前主管也是，他下面今年剩1人」。

其中有網友超狂分享，「連部門主管一起離職的全滅才猛，敝人去年有幸體驗了一波部門共進退」。

▼原PO怒轟主管超無能。（示意圖／ETtoday資料照）