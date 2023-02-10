　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年後報復！「整個部門滅團」獨剩主管1人　他爽喊：真的笑死

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲部門同事受夠主管，全部年後一起離職閃人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

年終入袋後，不少人秒丟離職單！不過一名網友分享超狂經歷，同事們受夠主管無能，而老闆又偏袒小人，怨氣日積月累之下，大家便私下決定一起年後離職，「本部整個部門團滅，包含我也要走，全部走人！」如今慘剩主管收拾殘局，讓原PO爽喊「真的笑死！」

一名男網友在Dcard表示，每年過年結束，各部門都有人離職已見怪不怪，不過「今年卻來點不一樣的...」就是同事們都想看主管慘開天窗，「本部整個部門團滅，包含我也要走，全部走人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管離職那一刻秒失業，但原PO終究不後悔，並爽歪吶喊「真的笑死，無能的主管，偏聽偏信的老闆，這公司還是不要待的好！」

文章曝光後，一票網友紛紛拍手叫好，「我們團隊5個人，含我走了3個，剩下無能的小主管和欺負新人的東巴（新人殺手的意思），好爽，嘻嘻」、「放心，我以前也跟大家一起走，走完還大家一起吃飯慶祝逃離診所」、「我隔壁部門也是！過年前全走，只剩主管」、「太爽了，我前主管也是，他下面今年剩1人」。

其中有網友超狂分享，「連部門主管一起離職的全滅才猛，敝人去年有幸體驗了一波部門共進退」。

▼原PO怒轟主管超無能。（示意圖／ETtoday資料照）

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

ET快訊
快訊／重大車禍！　2小六學童、車上乘客無心跳
快訊／今年首例漢他病毒！　30多歲女確診
快訊／劉亞仁爆吸毒　尿液檢測結果出爐
快訊／台南休旅自撞成火球　駕駛全身焦死亡
下周大降溫！　急凍10度時間出爐
快訊／台灣美光爆「突襲裁員」！　勞動局說話了
少子化「碩士註冊率93.66%」逆風飆高！　3原因曝
監視器畫面曝！　民權西路28歲女遭砂石車輾爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

乳癌4期「化療掉髮」進女廁遭趕！清潔員逼退她：會嚇到人

蝦皮「陪吃飯低消1800」限雙北餐廳！勇者私訊...女賣家回應了

今年首例漢他！30多歲女確診「疑家庭群聚」　家中飼養白鼠竟非兇手

員林市長感謝土耳其921馳援　號召業者捐圍巾、厚襪200萬物資

台灣燈會驚見兔子舉槍跪地「殺紅眼」！網看傻：武德旺盛

寧可看片也不碰「老婆」！她見曖昧簡訊懂了　超慘同居生活曝

陳水扁低調弔唁星雲大師　回憶獲贈「應世無畏」四字結法緣

健保月用量300萬顆！抗生素「安蒙西林」爆缺貨　食藥署曝主因

年後報復！「整個部門滅團」獨剩主管1人　他爽喊：真的笑死

買日女團3千張門票　送「跟成員S○X」！PTT看傻：這團玩很大

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

乳癌4期「化療掉髮」進女廁遭趕！清潔員逼退她：會嚇到人

蝦皮「陪吃飯低消1800」限雙北餐廳！勇者私訊...女賣家回應了

今年首例漢他！30多歲女確診「疑家庭群聚」　家中飼養白鼠竟非兇手

員林市長感謝土耳其921馳援　號召業者捐圍巾、厚襪200萬物資

台灣燈會驚見兔子舉槍跪地「殺紅眼」！網看傻：武德旺盛

寧可看片也不碰「老婆」！她見曖昧簡訊懂了　超慘同居生活曝

陳水扁低調弔唁星雲大師　回憶獲贈「應世無畏」四字結法緣

健保月用量300萬顆！抗生素「安蒙西林」爆缺貨　食藥署曝主因

年後報復！「整個部門滅團」獨剩主管1人　他爽喊：真的笑死

買日女團3千張門票　送「跟成員S○X」！PTT看傻：這團玩很大

星宇1月營收暴增12倍　航點再加一、4月起每日直飛仙台

快訊／日本3月13日解除口罩令！　可「自行決定」是否戴口罩

停家門口愛車突然消失　夫妻用AirTag追蹤「2小時半抓到3竊賊」

快訊／嘉義轎車撞飛腳踏車！2小六學童、車上乘客無心跳送醫搶救

王正坤醫師慰勞一分局　王定宇、葉澤山副市長出席勉勵

只要14元開吃！超商「3款草莓季麵包新品」來了　瑞士捲超綿密

後悔住頂樓「熱炸還漏水」電費噴8千！住戶1招秒解：處理人才麻煩

乳癌4期「化療掉髮」進女廁遭趕！清潔員逼退她：會嚇到人

Netmarble長青手遊《七騎士》將關服　營運近8年畫下尾聲

阿富汗瘋傳「土耳其救災班機」可載人離開　千人奔向機場畫面曝光

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

生活熱門新聞

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

12星座男「最不想結婚」排行榜！

室內脫口罩懶人包！2/20起只剩2類場所要戴

好市多「1神物不到200元」　她實穿讚：暖又方便

12星座「情人節運勢」一次看！

從「出生月份」測你愛情觀！年底生超貪玩　必須有人管

宜蘭一道光劃破夜空　天文專家解謎

赴土耳其台灣搜救隊長　311大地震也在

存完載具「一堆人下秒1要求」！超商店員傻了

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

為何遊日很便宜？內行推爆1原因：台灣太盤

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

更多熱門

相關新聞

獨／賀新官上任出事了！花店老闆竟「開進花圃」

獨／賀新官上任出事了！花店老闆竟「開進花圃」

高雄市鼓山分局門口驚傳意外！一輛車就這樣栽進了門口前的花圃，整台車傾斜45度，這起突發意外不僅讓駕駛很傻眼，就連員警也很難相信，因為這是鼓山分局新建成立以來的首起。

公司小編突發文「想離職」6千人朝聖

公司小編突發文「想離職」6千人朝聖

已婚老闆開%員工妹　髮廊洗頭區成砲房

已婚老闆開%員工妹　髮廊洗頭區成砲房

職場最新關鍵字「猛烈應徵」

職場最新關鍵字「猛烈應徵」

最瞎請假理由！同事「衝回家炸屎」　網秒喊合理

最瞎請假理由！同事「衝回家炸屎」　網秒喊合理

關鍵字：

滅團部門主管老闆離職年後

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

福原愛爆確定參加《浪姐4》！最新名單曝光

美光宣布高階主管減薪高達20%　停發獎金

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面