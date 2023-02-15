代駕車手也酒醉！一車朋友逃過鬼門關　一吹高達0.55下場慘了

▲林姓男子（左）酒駕被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子（50歲）13日晚間10時許開車在鳳山區一處路口被警方攔檢，員警發現他身上有濃濃酒味，要求他下車配合酒駕，不料林男卻大喇喇的承認說「剛剛去載朋友」，而且還一直盧不願配合出示身分，員警聽到他喝了酒竟還去幫朋友代駕超傻眼，經過訓誡後林男才乖乖受測，結果酒測值為0.55毫克，當場被逮捕依法送辦。

▲林姓男子（右二）被攔下盤查一直盧。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山警分局文山派出所副所長黃麟翔、警員江裕農13日晚間10時許，巡邏行經博愛路與瑞興路口時，發現林男（50歲）開車在路中迴轉且未依規定使用方向燈，故上前攔查。

警方盤查時馬上聞到酒味，立即要求林男接受酒精感知器吹測，林男吹氣時雖頻頻閃躲，但是由於酒氣濃厚，酒精感知器還是發出警示，警方問「你喝多久了？」林男雞同鴨講地回答「我剛去載朋友」讓警方傻眼，林男渾身酒氣竟還當朋友代駕。

▲林姓男子（左）酒駕值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

後來警方要求林男出示身分證件及配合酒測，林男還頻頻拖延，拿出證件遲不交給警方受檢，警方便告誡「你要拿出身分證，還是要直接和我們回去？」林男才乖乖配合並指示接受酒精濃度檢測，結果酒測值0.55毫克，超出法定標準值，警方也現場將林男上銬逮捕，詢後依涉嫌公共危險罪嫌移送偵辦。