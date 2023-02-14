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持刀押櫃姐ATM提款搶千元！高雄劫匪3天連2犯　法官這次收押了

▲長髮妹遭男子持刀抵住腰間。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲長髮妹遭男子持刀抵住腰間。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市新興區12日深夜傳出超商搶案，一名黃姓櫃姐遭詹姓男子（46歲）持尖刀抵住腰部，被迫進入超商使用ATM領錢，並交付現金1000元。詹男得手後隨即跑到巷口騎車逃逸，新興分局將詹男逮捕到案後，發現詹男在10日才在鳳山超商搶劫，得手8300元，卻因沒錢而被法院裁定無保飭回，詹男被移送檢方複訊後，今（14）日凌晨再向法院聲請羈押獲准。

▲▼詹嫌2天前徒手搶超商。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲詹姓嫌犯10日凌晨在鳳山超商也搶了8300元。（圖／記者許宥孺翻攝）

第二起搶案發生在12日晚間10點多，警方調查，黃姓櫃姐下班後，在新田路、文武街口取車，突然遭不明男子持尖刀抵住腰部表明「搶劫」，由於女子身上剛好沒有錢，男子便脅迫她到前往中華四路、新田路口的超商使用ATM提領現金。而黃姓櫃姐也很聰明，拿出一張平日不常用的提款卡，表示自己錢不多，願意把錢都提領給他，果真戶頭只剩1000元，男子得手後，立刻跑到巷子口騎乘機車逃離現場。

新興分局獲報後，隨即出動快打部隊到場，專案小組調閱監視器，經埋伏整夜後，13日上午7點24分順利在前鎮區中華五路某社區大樓將46歲詹姓嫌疑人緝捕到案，並在其身上找到毒品注射針筒、贓款800元、作案水果刀一把，並持高雄地檢署核發拘票將詹嫌帶返分局，依涉嫌恐嚇取財罪偵訊。詹嫌則坦言因毒癮發作，身上又缺錢，才會隨機搶劫。

▲▼男子持尖刀逼長髮女子提款。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲詹姓嫌犯被警方壓制在地。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查後發現，詹嫌因毒癮發作，10日凌晨1點多，身穿著深色衣服、頭戴安全帽，闖進鳳山區瑞興路一家超商，空手表明要搶劫，店員也乖乖交付8300元，詹嫌得手後便騎機車離去。

鳳山分局調閱監視器，隨即在黃埔路上找到涉案機車，員警築間清查，在一棟公寓裡發現詹嫌仍穿著作案衣褲，一小時內就逮捕詹嫌，並依恐嚇取財罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。檢察官聲請羈押，但法官衡量後，認為他犯行輕微，原本諭令交保，但詹嫌沒錢，最後無保飭回，沒想到又衍生出這起持刀搶劫案件。

高雄地檢署複訊後，今日凌晨依強盜罪向法院聲請羈押，法院也以有再犯之虞，裁定准押。

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