這4生肖＝財神爺！不只自己有錢「還為朋友帶財」

▲艾菲爾分享有4生肖不只自己會賺，還能替朋友帶來財富。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著年齡增長，越來越能體會「朋友不用多，真心的幾個就好」這句話，朋友本該是挑選，而非搜集，交對朋友，會決定你人生道路的走向。塔羅牌老師艾菲爾分享「4個生肖」天生能為朋友帶來財富，宛如一隻招財貓。依序上榜的有生肖牛、生肖豬、生肖鼠及生肖狗，身邊的好朋友會因為你，日子過得越來越好。

有4生肖天生為朋友帶財，你就是那個財神爺嗎：

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第4名：生肖狗

忠心又顧家，家人與朋友是你的一切，正所謂「在家靠父母、出外靠朋友」，兩者在你心中有一定的份量。你為人正直、可靠、特別重情重義，無論在哪都能得到周圍人的信賴，人緣特別好，致富的機會也比別人多。你願意為朋友兩肋插刀，不求回報地付出，受你恩惠的朋友都滿懷感激，等待成功之時可以回報你。

第3名：生肖鼠

是一隻財鼠，哪裡有銅錢味都特別有門路可以找到，做事認真負責、反應靈敏，最大優勢就是你的理財本領。面對朋友的請託，雖不會誇下海口答應，卻不吝嗇地分享自己手邊能進財的投資項目，讓朋友也參考參考，跟著一起發財。屬於不藏私、懂得分享，希望身邊朋友都過得很好的大善人。

▲屬鼠者很會理財，也會不吝嗇分享自己的投資項目。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

第2名：生肖豬

一出生就自帶財富，命中帶財且不用為錢財煩惱，跟錢的緣分極為深厚，不僅自己賺錢能力一流，還相當有理財觀念，雖然不懂投資，但會存錢、守得住財。平時就很照顧身邊朋友，看到對方近況不佳，就會藉機找朋友吃飯，美其名是聊天敘舊，實際上是怕朋友沒錢吃飯，心地十分良善。

第1名：生肖牛

為人正直憨厚、做事腳踏實地，從不會偷機取巧，財富都是靠自己雙手掙來的，深知口袋裡的每一分每一毫都得來不易，所以有錢後也會更加珍惜。你會鼓勵身邊的朋友有夢就勇敢追求、不要輕易放棄。你常成為別人的貴人、開導親友，讓他們也能像你一樣招財進寶，終有能成功的一天。