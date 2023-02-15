通緝犯拒捕慘了！跑不過體院畢業警察　落網直接「3鞠躬」道歉

記者白珈陽／台中報導

台中市31歲林姓男子是詐欺通緝犯，15日凌晨在南屯區一家夜店狂歡後遭警方臨檢，因謊報年齡、身分被員警識破，他轉身以百米速度拔腿就跑，不過追捕的員警中剛好有一名體院畢業的長跑健將，林男最終體力不支遭到逮捕，還在派出所內3鞠躬向員警道歉，警方訊後將他解送台中地檢署歸案。

▲林男謊報身分被警識破，轉身拔腿就跑。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第四警分局大墩派出所員警今日凌晨2時許，於南屯區大富街、大川街口盤查1名剛從夜店離開的可疑男子，男子誆稱他是另一名57歲男子，警方見年齡與男子外表明顯不符而起疑，正要開口詢問，男子卻突然轉身就跑，警方見狀立刻上前追捕，同時通報線上警力到場支援。

根據警方密錄器，員警欲進一步詢問男子時，男子快步跑開，而男子的數名友人則上前試圖擋住警方，以協助男子逃跑，不過員警立即繞開，並對男子大喊「賣造！」

警方表示，該男子相當狡猾，一頭躲進燈光昏暗的向上路與大觀路附近的停車場，差點找不到人，不過員警開始地毯式搜索，連垃圾桶也不放過，男子因聽到警方的腳步聲，心慌又開始逃跑，員警發現之後立刻又追了上去，最後終於逮到人。

▲林男被警方解送台中地檢署。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方查出，原來林姓男子身背2項詐欺通緝，合併7年有期徒刑，才會看到警方就心虛謊報身分，並且試圖逃走，不過追捕林男的吳姓員警是體院畢業生，還恰巧擅長長跑，2人上演一場貓捉老鼠的遊戲，林男仍舊難逃法網。

林男到了派出所，3度鞠躬跟員警說「我為我剛才的行為對不起」，儘管顯得彬彬有禮，還是遭到警方依法移送台中地檢署。

▲林男在派出所內鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第四警分局長李建興表示，治安有我在、民眾心安在，警方對於犯罪行為絕不寬貸，秉持市長指示在臺中有案必破，並破得快的決心，籲不法分子切勿心存僥倖、以身試法，以維護市民生命及財產安全。