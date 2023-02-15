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社會 社會焦點 保障人權

「鴨+鵝」凌晨攜手逛大街…警拿塑膠桶追捕　各種撲空逗趣畫面曝

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區警方15日凌晨2點多接獲民眾報案，稱在安康路二段與安忠路口看到一鴨一鵝在馬路上閒晃，3名警力到場後開始找容器捕捉，鴨、鵝快速揮動翅膀奔跑並閃避警方「追緝」，畫面相當逗趣，員警自己都笑出來。

▲▼鵝逛大街。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鵝逛大街，警在後追捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

附近民眾見狀，隨即拿出手機拍照並在臉書社團【我們就是安坑人 安坑自古就是城】寫道，「凌晨2點看到安康派出所的警察杯杯擺出架式，拿出塑膠桶正在圍捕『逃犯』---大白鵝！不好意思照片很模糊，畢竟鵝不願意停下配合，我也不方便開閃光燈」。

原PO還說，「雖然不太清楚發生什麼狀況，不過讓我想起小時候，在安坑確實很容易在路上遇到各種動物，不知道當事鵝是否已順利被帶回，也辛苦各位波麗士大人了」。

▲▼鵝逛大街。（圖／記者陳雕文翻攝）▲▼鵝逛大街。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鴨、鵝凌晨逛大街，警方趁路上沒車趕緊捕捉，已交給動保處處理。（圖／記者陳雕文翻攝）

新店警方表示，幸好當時為深夜，街上少有來車，否則鴨、鵝在驚慌狀態下亂跑，恐影響其自身及用路人安全。後來員警成功將鴨、鵝帶回派出所，但無法得知2動物從何而來，已於凌晨2：30由新北市動保處帶回處理。

面對動物上大街一事，網友紛紛在貼文底下留言說，「阿城鵝肉趕快來收編！」、「我想知道最後的料理方式是什麼」、「包山包海的人民保母，辛苦了安康所！」、「鵝肝醬A級食材離家出走了」、「好可愛的鵝！」

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