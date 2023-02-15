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賴清德改革第三槍！民進黨今討論「排黑」　是否溯及既往成關鍵

▲▼賴清德、黃承國。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

▲民進黨主席賴清德（左）、英系中常委黃承國（右）。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德上任後積極除弊，在前兩周處理台南市議長選舉涉賄、學倫問題後，15日將連續第三周舉行中執會，討論民進黨長久擱置的黑道入黨爭議。黨內高度關注，若修正內規「公職候選人提名條例」、「黨職人員選舉辦法」亦或「黨員入黨辦法」，擴張現行排黑條款的範圍，是否將溯及既往，賴清德也規劃會後親自舉行記者會對外說明，展現黨務改革的決心。

民進黨中執會今天將進入深水區，討論長期被擱置的黑道入黨爭議，將「提請討論強化黨內現行反黑之相關規定」列入議程，黨內高度關注，相關新制是否將溯及既往，以及是否將影響有管訓背景、英系中常委黃承國參與黨務的資格。

實際上，民進黨現行「公職候選人提名條例」、「黨職人員選舉辦法」及「黨員入黨辦法」早就有排黑條款的規定，明定參加犯罪組織及曾犯《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》罪者，無法申請入黨，不得被提名，或登記為黨職候選人。

不過，2021年4月民進黨台北市黨部前評委會召集人趙映光之子趙介佑因疑涉毒、詐欺日前遭刑事局逮捕，替代役逃兵、黑道背景也被起底，重創民進黨形象，隨後遭開除黨籍，曾有管訓紀錄、被指與趙家有交情的黃承國也辭去國策顧問；今年1月台北市立委補選選戰期間，代表民進黨參選的吳怡農呼籲民進黨中央正視黃承國的爭議，黃後發聲明強調「我不是戰犯，但願意承擔」，隨後不再進入中常會至今。

黃承國早年曾有管訓紀錄，但入黨與擔任黨職都符合現行規定，他自2004年當選民進黨台北市黨部執行委員開始參與黨務，2014年參選黨部主委期間，曾遭黨內競爭者質疑黑道背景，當時黃就承認，年少輕狂時曾被管訓，「每個人都有過去，那是25年前的事，難道人不能有改過自新的機會嗎？」

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