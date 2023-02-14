星雲燒出如珍珠般舍利子　長庚醫療團隊曝他生前「結石」狀況

▲星雲大師荼毘後出現大量舍利子 。（圖／佛光山提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

佛光山星雲大師生前曾說「我沒有舍利子」，但昨（13）日荼毘（火化）後仍遺留「數量多到無以計數」的舍利子，外界部分說法認為，舍利子可能與人體內軟組織鈣化有關，不過，星雲大師醫療團成員、高雄長庚醫院腎臟科醫師吳建興說，星雲大師沒有結石、痛風等相關病史，應該與組織鈣化無關，舍利子形成還需要科學辯證，但佛教說德行高憎才會有舍利子，是種美好的解釋。

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▲星雲大師荼毘後出現大量舍利子 。（圖／佛光山提供）

吳建興指出，有關舍利子的形成說法部分是指向人體結石、組織鈣化，但他照顧星雲大師時曾做過電腦斷層，膀胱、腎臟等器官，沒有結石問題，也沒發現組織鈣化等狀況，因此舍利子的出現應與結石無關。

▲星雲大師荼毘後出現大量舍利子 。（圖／佛光山提供）

吳建興認為，舍利子的出現需要科學辯證，這方面他沒研究，不敢下定論，但佛光山表示，德行高僧才會有舍利子，他認為佛教這種說法是很美好的解釋。

佛光山表示，星雲大師燒出舍利子是大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果，至於星雲大師為何要說，自己沒有舍利子呢？佛光山指出，那是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰。一如大師曾說過，只有道德才是取之不盡，用之不竭的寶藏；能夠求證空無的真理，更是究竟解脫之道。