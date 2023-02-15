賈永婕爆被賴清德問「要不要當副總統」！本人回應了

▲黃光芹爆料，賈永婕曾被賴清德詢問「要不要當副總統」。（資料照／記者林奕如攝）



記者柯振中／綜合報導

女星賈永婕在先前疫情爆發時，曾熱心給醫護送暖、領頭採購醫療所需儀器，在公益領域上廣為人知，人氣也相當不錯。對此，資深媒體人黃光芹爆料，副總統賴清德曾詢問賈永婕要不要當副總統，引起許多討論，事後賈永婕也出面回應了。

黃光芹在節目《新聞不芹菜》與屏東縣前縣長潘孟安談話時爆料，曾有一位長者跟她說，先前與賈永婕碰面時，對方突然拿出自己與賴清德的合照，更是說出「賴副有問她要不要做副總統」的驚人話語。

▲對此，潘孟安表示，賴清德目前還不是總統候選人，等到初選機制完成，才有資格尋覓副手。（資料照／記者林悅翻攝）



黃光芹接著詢問潘孟安，賴清德對於副手的要求、條件竟就為何，潘孟安是否有聽過對方提起，或是一起討論過。對此，潘孟安則表示，他不能代替賴清德回答這個問題，現在時機也還不對，賴還不是總統候選人，縱使成為總統候選人，也是四月、七月時全代會提名才算，等到初選機制完成，才有資格去尋覓副手。

黃光芹的爆料提出後，立即引起熱烈討論，不少媒體、網友都十分好奇，賈永婕是否有參選意願。對此，賈永婕14日情人節當天也回應，「哎喲是情人節不是愚人節啦！我沒有要選喔！情人節快樂。」