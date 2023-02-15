　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賈永婕爆被賴清德問「要不要當副總統」！本人回應了

▲賈永婕受訪。（圖／記者林奕如攝）

▲黃光芹爆料，賈永婕曾被賴清德詢問「要不要當副總統」。（資料照／記者林奕如攝）

記者柯振中／綜合報導

女星賈永婕在先前疫情爆發時，曾熱心給醫護送暖、領頭採購醫療所需儀器，在公益領域上廣為人知，人氣也相當不錯。對此，資深媒體人黃光芹爆料，副總統賴清德曾詢問賈永婕要不要當副總統，引起許多討論，事後賈永婕也出面回應了。

黃光芹在節目《新聞不芹菜》與屏東縣前縣長潘孟安談話時爆料，曾有一位長者跟她說，先前與賈永婕碰面時，對方突然拿出自己與賴清德的合照，更是說出「賴副有問她要不要做副總統」的驚人話語。

▲副總統賴清德、台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、衛生局長蘇世斌、台南市醫師公會理事長陳相國、成大校長沈孟儒等人祝賀台南市立安南醫院10週年慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲對此，潘孟安表示，賴清德目前還不是總統候選人，等到初選機制完成，才有資格尋覓副手。（資料照／記者林悅翻攝）

黃光芹接著詢問潘孟安，賴清德對於副手的要求、條件竟就為何，潘孟安是否有聽過對方提起，或是一起討論過。對此，潘孟安則表示，他不能代替賴清德回答這個問題，現在時機也還不對，賴還不是總統候選人，縱使成為總統候選人，也是四月、七月時全代會提名才算，等到初選機制完成，才有資格去尋覓副手。

黃光芹的爆料提出後，立即引起熱烈討論，不少媒體、網友都十分好奇，賈永婕是否有參選意願。對此，賈永婕14日情人節當天也回應，「哎喲是情人節不是愚人節啦！我沒有要選喔！情人節快樂。」

 
ET快訊
快訊／林智堅道歉「陳明通發聲明了」　媒體人點1巧合：全部相同
LINE與Netflix推「免費動態貼圖」！情人節隱藏版快來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林智堅道歉！徐巧芯想問3點「智取其辱」被封鎖：鬧劇還沒落幕

賈永婕爆被賴清德問「要不要當副總統」！本人回應了

側翼粉專酸佛光山「舍利子盜圖」！事實查核打臉：為錯誤訊息

高嘉瑜「情人節有約了」！男伴照片曝光粉絲狂喊：真男人

郭台銘想披藍袍戰2024！王金平：他承諾若當選「將做好3件事」

快訊／林智堅道歉「陳明通發聲明了」媒體人點1巧合：全部相同

與妻、大寶二寶賞燈　「魔羯男」蔣萬安情人節放閃：屬於我們的浪漫

快訊／林智堅道歉了：論文寫作上瑕疵　撤回台大訴願

淘寶舍利子翻車！趙少康點名「民進黨御用大側翼」要賴清德剷除

ET民調／2024藍營強棒！侯友宜施政滿意度73%　49.3%市民挺選總統

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

林智堅道歉！徐巧芯想問3點「智取其辱」被封鎖：鬧劇還沒落幕

賈永婕爆被賴清德問「要不要當副總統」！本人回應了

側翼粉專酸佛光山「舍利子盜圖」！事實查核打臉：為錯誤訊息

高嘉瑜「情人節有約了」！男伴照片曝光粉絲狂喊：真男人

郭台銘想披藍袍戰2024！王金平：他承諾若當選「將做好3件事」

快訊／林智堅道歉「陳明通發聲明了」媒體人點1巧合：全部相同

與妻、大寶二寶賞燈　「魔羯男」蔣萬安情人節放閃：屬於我們的浪漫

快訊／林智堅道歉了：論文寫作上瑕疵　撤回台大訴願

淘寶舍利子翻車！趙少康點名「民進黨御用大側翼」要賴清德剷除

ET民調／2024藍營強棒！侯友宜施政滿意度73%　49.3%市民挺選總統

美國通膨頑固　1月CPI年增6.4%高於預期

林智堅道歉！徐巧芯想問3點「智取其辱」被封鎖：鬧劇還沒落幕

土耳其強震受困瓦礫下　一對男女「苦撐204小時」奇蹟獲救

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

賈永婕爆被賴清德問「要不要當副總統」！本人回應了

大陸男足假球案風暴擴大　「中國足球協會」主席被查落馬

側翼粉專酸佛光山「舍利子盜圖」！事實查核打臉：為錯誤訊息

情人節後終結孤單！愛神降臨3生肖　命理師：享受被愛吧

響應世界母語日！新北市圖多元母語閱讀　講古唸歌學台語

快訊／金門環保工廠大火「內部全面燃燒」　警消22人急灌救

田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相　反問媒體「這樣很奇怪嗎」

政治熱門新聞

即／林智堅道歉　陳明通發聲明了

郭台銘有意參選！王金平：他承諾將做3件事

林智堅道歉：論文寫作上瑕疵　撤回台大訴願

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

淘寶舍利子翻車！趙少康要賴清德剷除側翼

ET民調／2024藍營強棒！侯友宜施政滿意度73%　49.3%市民挺選總統

賈永婕傳被賴清德問「要不要當副總統」！本人回應

側翼粉專酸佛光山盜圖！事實查核打臉了

稱退黨是「年輕氣盛」　郭台銘：相信朱立倫會提完善辦法

快訊／「郭台銘盼代表國民黨戰2024」　王金平：他想參加初選

星雲舍利子曝光！他批「不顧師父叮囑」　佛光山聲明：為免以訛傳訛

林智堅道歉！徐巧芯3點回問「智取其辱」

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

與妻、大寶二寶賞燈　蔣萬安情人節放閃

更多熱門

相關新聞

安南醫院10週年有成

安南醫院10週年有成

台南市立安南醫院14日於第一醫療大樓國際會議廳舉辦10週年院慶典禮，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海，率同中國醫藥大學副校長王陸海蒞臨主持，副總統賴清德、台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、衛生局長蘇世斌、台南市醫師公會理事長陳相國、成大校長沈孟儒等人特到場祝賀，與安南醫院全體員工齊見證10週年里程碑。

評賴清德未來對手　潘孟安：郭台銘那麼有錢當然強

評賴清德未來對手　潘孟安：郭台銘那麼有錢當然強

台南黑金爭議　潘孟安：自己人搞出來的

台南黑金爭議　潘孟安：自己人搞出來的

學倫爭議未決　潘孟安：賴清德必須清理戰場

學倫爭議未決　潘孟安：賴清德必須清理戰場

最新民調！郭台銘無黨籍出戰恐傷侯友宜　「賴侯郭」侯友宜支持度墊底

最新民調！郭台銘無黨籍出戰恐傷侯友宜　「賴侯郭」侯友宜支持度墊底

關鍵字：

副總統賈永婕賴清德

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

朋友團遊日「6巨嬰全程擺爛」崩潰！她1招反擊

林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

即／林智堅道歉　陳明通發聲明了

「試車色狼集團」出沒！挑黑絲女業代下手

愛愛不戴套！醫：「3想法」準備當爸媽

72歲向雲鵬病逝！才剛就醫　親友慟：真的太快了

收到富邦Costco卡　「額度5000元」他傻了

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

狗能燒出舍利子「人不一定有」！聖嚴法師解釋原因

星雲舍利子變蝦皮人造礦石！他酸佛光山盜圖反被罵翻

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面