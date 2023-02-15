大陸男足假球案風暴擴大　「中國足球協會」主席被查落馬

▲中國足球協會主席陳戌源因為假球案落馬。（圖／翻攝自中新社）



記者林彥臣／綜合報導

大陸男足假球案風暴擴大，迄今牽連的選手、官員已超過20人，就連中國足球協會主席陳戌源也因為涉嫌「嚴重違紀違法」落馬，目前正接受中央紀委國家監委駐「國家體育總局紀檢監察組」和「湖北省監委」審查調查。

綜合陸媒報導，1956年出生的陳戌源早年曾是碼頭工人，歷經多年努力，成為上海「上港集團」董事長，在2019年出任中國足協「換屆籌備組」組長，在同一年的8月份，陳戌源出任中國足球協會主席。

2019年，陳戌源當選中國足協主席後，出重拳對足協進行全面整風。陳戌源除了要取消國足「每逢大賽必包機」的特殊待遇，還要對足協多個部門實行精簡。

中國男足一連串問題得以浮出水面，源自武漢長江俱樂部的舉報，早在2022年，長江俱樂部就已經對國家隊總教練李鐵涉嫌經濟犯罪一事進行了舉報。他們指出，李鐵在擔任國家隊主帥後，並未依照國家隊管理規定與地方俱樂部「切斷所有利益聯繫」，仍在武漢俱樂部領取高薪。

此後，因「引援回扣」、「聯賽假球」等事件，李鐵與該俱樂部關係破裂。而中國足協高層彼時幫助李鐵向長江俱樂部「討薪」，同樣有違中國足協章程與國家隊管理相關規定。

陸媒分析指出，陳戌源被查，意味著中國足球新一輪的掃黑風暴已經進入尾聲。去年11月26日，國足原主帥李鐵接受監察調查。在李鐵被查之後，中國足協執委、原秘書長劉奕以及中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮等人，也先後接受審查調查。