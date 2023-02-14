台南化石館裝置遭破壞！館方氣炸「一定找到你」　當事人道歉了

記者柯振中／綜合報導

台南左鎮化石園區12日遭到破壞，有一組遊客出手猛搖館內互動裝置，導致裝置當場破裂、水灑滿地，事後遊客直接落跑，氣得館方放話「我會找到你」。事後，遊客也前往館內致歉，並承諾負起後續責任。

台南左鎮化石園區日前在臉書發布貼文，痛批園區內又發生不可置信的破壞狀況，地下一樓的互動裝置遭到破壞，且當事遊客完全沒有通知，事發後立即離開園區。

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▲台南左鎮化石園區的互動裝置遭到破壞。（圖／翻攝台南左鎮化石園區）



所幸有其他熱情遊客提醒，園方才知道這起事件，並立刻前往處理，也還好沒有遊客因此受傷。對此，館方仍譴責，這種互動裝置正常的使用方式，是轉動下方的轉輪，來進行擾動、沉積的動作，再從旁邊觀察過程中發生的事，該組遊客當中，小朋友本來是正常操作，卻因為大人的錯誤示範，進而導致悲劇。

▼台南左鎮化石園區的互動裝置遭到破壞，遊客還立刻帶著孩子離開現場。（圖／翻攝台南左鎮化石園區）



館方呼籲，希望民眾能夠愛惜博物館資源，就算不小心破壞展品，也務必誠實以對，不要做出最壞的示範，「我不知道你是誰、也不知道你的目的，不管你在哪裡，我會找到你， 並且________你 — 某個阿北。」

事件引起網路討論後，館方 14日再度回應，當事人今天下午已到館內致歉，也承諾負起後續相關責任，破壞事件就此落幕。