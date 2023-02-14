化石園區球型互動裝置遭搖破！1大2小落跑　警方回應了

記者林悅／台南報導

台南左鎮化石園區是國內第一座化石博物館，裡面展覽包羅萬象，還有許多科技互動裝置，深受不少民眾喜愛，日前有民眾帶頭大力搖晃一顆球型互動裝置，一旁孩童也有樣學樣，導致裝置破裂，裡頭液體傾洩而出，事後一行人還馬上落跑，市警新化分局指出，將積極追查依法究辦。

▲一名男子帶著2名孩童到台南左鎮化石園區，卻帶頭破壞互動裝置。（圖／翻攝自Facebook／台南左鎮化石園區）

「煩死了，又被破壞」台南左鎮化石園區13日在臉書發文表示，園區發生了不可置信的狀況，B1的互動裝置被破壞了。根據監視器畫面，一名疑為家長的男子帶著2名孩童來到一處球型互動裝置前，男子先是上下打量了一番，接著就以雙手大力搖晃裝置，不到幾秒的時間手中球體就應聲破裂，裡頭的水也灑滿整地，嚇得幾人連忙後退閃避。

園方指出，該裝置的正常使用方式是轉動下方的轉輪進行擾動與沉積的動作，畫面中的小朋友原本是使用正確的方式進行互動，但因為大人的錯誤示範發生了悲劇，幸好有遊客即時通知讓園方進行緊急處理，「一方面擔心有無遊客受傷，但同時也強力譴責肇事遊客，從事情發生到現在完全沒有通知園區，甚至在事情發生當下馬上離開園區。」

園方呼籲，希望民眾能愛護博物館資源，就算破壞了展品也請誠實以對，不要做出最壞的示範。最後也向畫面中的男子喊話：「我不知道你是誰、也不知道你的目的，不管你在哪裡、我會找到你、 並且________你— 某個阿北。」

台南市警新化分局左鎮分駐所所長陳政宏指出，2月12日左鎮化石館B1某互動裝置遭前來參觀遊客破壞，因不當搖晃該裝置致使破裂，灑了一地的水，事發後沒有向館方通報逕自離去，新化警分局左鎮分駐所於館方臉書發現後，主動聯繫館方介入了解案情。

新化警方初步了解，由館方提供監視器畫面查知，涉嫌破壞該展覽品民眾計有1名大人2個小孩合計3名，B1的互動裝置正常使用方式是轉動下方的轉輪，進行擾動與沉積的動作，此破獲事件疑因大人錯誤示範導致該展品毀損，事情發生當下涉嫌人馬上離開園區，由熱心民眾通知園方後緊急處理，全案目前由新化警方主動介入查緝，於確認該涉嫌民眾身分後，將通知到案說明，釐清責任。

新化分局長王智民呼籲博物館展覽資源得來不易，請全民共同珍惜，另參訪博物館民眾就算不慎破壞了展品，也請誠實通報主辦單位處理，逕自離去是對小朋友最壞的示範。