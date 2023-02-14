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保障代理教師權益　台南宣布代理教師核給全學年聘期

▲台南市政府與高雄市政府幾經討論，決定同步實施「代理教師核給全學年聘期，並自14日起實施」，兼顧代理教師權益及學校用人需求。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府與高雄市政府幾經討論，決定同步實施「代理教師核給全學年聘期，並自14日起實施」，兼顧代理教師權益及學校用人需求。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應外界反應代理教師聘期議題，台南市政府與高雄市政府幾經討論，決定同步實施「代理教師核給全學年聘期，並自14日起實施」，兼顧代理教師權益及學校用人需求。

台南市長黃偉哲表示，台南市代理教師聘期及薪資已逐年改善，目前兼行政職務之代理教師，因暑假皆須到校上班，故自2022學年度起已核給全學年聘期。為爭取優秀師資留任並因應學校寒暑假期間，代理教師也有到校協助校務及參與活動需求，因此決定自即日起，全市公立中小學及幼兒園代理教師之聘期將核給全學年聘期，以保障代理教師權益並符應學校用人需求，未來也將配合中央修正之規定辦理。

▲台南市政府與高雄市政府幾經討論，決定同步實施「代理教師核給全學年聘期，並自14日起實施」，兼顧代理教師權益及學校用人需求。（圖／記者林悅翻攝）

教育局長鄭新輝表示，台南市中小學及幼兒園代理教師聘期及薪資，目前已做到依學校需求核實發給、統一律定代理教師聘期、確保代理教師錄取正式教師後的年資可提敘薪級等保障。由於學校於寒暑假期間仍有課程、營隊、學生輔導以及行政事務等相關校務與活動，也需要代理教師協助辦理。為兼顧代理教師權益及學校需求，因此目前任職之代理教師聘期將延長至2023年7月31日；2023學年度起之代理教師也將自2023年8月1日(或該員實際到職日)起至2024年7月31日止，核給全學年聘期。

教育局表示，2022學年度之代理教師聘期統一延長至2023年7月31日後，預計將增加7500萬支出。未來全面實施代理教師發給全年薪的政策，初步預估每年需至少再增加1.5億元人事費，為減輕地方負擔，期盼中央能提供補助，避免地方因人事費增加而排擠其他教育預算。

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