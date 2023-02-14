狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因！珍貴畫面曝光

▲聖嚴法師與星雲大師生前合影，照片十分珍貴。（圖／法鼓山粉專）

網搜小組／劉維榛報導

星雲大師荼毘後燒出大量舍利子，色澤淨白且圓滿光滑，數量更多到難以計數，景象令各界震驚。事實上，2009年逝世的法鼓山創辦人聖嚴法師，據傳火化當天有燒出舍利子和舍利花，而他身前曾開示，有人瀕死前刻意含一顆舍利子，但火化卻不一定有，對比狗可燒出舍利子，關鍵在於「有無佛法」的感應。

聖嚴法師於2009年2月3日圓寂，享壽80歲，於同年2月8日火化後，據傳燒出淡白、綠、藍的舍利子與舍利花，外觀猶如琉璃般，乾淨發光。不過法鼓山當時並未證實，一切皆視為骨灰處理，期盼各界能「尊重師父、尊重我們、不要執著」，並強調聖嚴法師遺言載明，要求弟子「勿撿拾堅固子（舍利子）」。

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星雲大師5日逝世後，法鼓山隔日便在粉專哀悼，並貼出聖嚴法師與星雲大師的生前合影，照片十分珍貴，「法鼓山四眾弟子將念恩、感恩，永懷長老身影，虔誠祝禱上星下雲長老寂滅為樂、乘願再來。」

關於佛教是如何看待舍利子？事實上，聖嚴法師生前曾說道，凡有受佛法感應者，死後遺骸火化後會產生結晶物，就是舍利子。另針對「誰能燒出舍利子」、「火化後怎樣的人能夠燒出舍利子？」「為什麼狗都可燒出舍利子來」的疑問，聖嚴法師也解惑有2種因素。

▲法鼓山創辦人聖嚴法師。（圖／翻攝法鼓山網頁）



聖嚴法師慈悲表示，一種是修行的人，且往生前就有修行，修行不是氣功練得有多好，這不一定，而是他的信心與道心的感應，進而使身體產生力量，於是能燒出舍利子，「這個力量是從感應而生，也從道力、道念而生。」

另一種狀況是，雖然亡者沒有學佛、修行，甚至不知佛法，但是親友是佛徒，經過大家虔誠的誦經助念，助他往西方極樂世界，這其實也是種感應的力量。聖嚴法師透露，這種感應的力量，使得亡者也得到利益，感應之中就可能燒出舍利子。

那麼某寺廟的狗狗怎能也燒出舍利子？聖嚴法師則說，若狗狗待在寺廟裡，長期聽經、聞法，久而久之會具有靈性，儘管無法像人一樣瞭解佛法，也算是一種功德，而狗狗死後，寺廟的人也給牠唸佛，這個也是種感應，同理便燒出舍利子。

另外，聖嚴法師強調，舍利子是宗教的產物，不要把舍利子當成科學上的化學分子。最後，關於有人死的時候，嘴裡含著一顆舍利子，認為火化後就一定有舍利子，這讓聖嚴法師直呼「很難說，很難說啦！」沒想到火化完，連嘴裡的舍利子都不見了，這到底是為什麼呢？

聖嚴法師則表示，因為沒有感應在裡頭，也沒有信仰在裡頭，這是一種貪求希望在裡頭。

▼星雲大師火化燒出舍利子。（圖／佛光山提供）

