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星雲燒出舍利子！學者揭：與火化溫度有關「太高溫一切都化為粉」

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲星雲法師火化後有眾多舍利子 。（圖／佛光山提供）

記者許敏溶／台北報導

佛光山星雲法師日前圓寂，昨（13日）在台南大仙寺火化後留下舍利子，且圓潤潔白如珍珠般。佛教學者、台北城市科大榮譽教授江燦騰今（14日）表示，舍利子就是人的骨頭在高溫燃燒後剩下骨骸，常人死後火化也可能出現舍利子，關鍵在於火化溫度，通常在超過攝氏500度高溫長時間燃燒後就會燒成灰，而大仙寺火化溫度相對較低，是可能有舍利子原因。

佛光山星雲法師日前圓寂，昨送往台南大仙寺火化，佛光山證實，星雲法師火化後留下無數舍利子，有的大小如同珍珠般，甚至外觀圓潤潔白，或是呈現黃色琉璃，部分佛教觀認為，這是高僧或長年修持者才有這樣成果。

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《ETtoday新聞雲》致電詢問佛教學者江燦騰，他說，舍利子其實就是人骨頭在高溫下燃燒後剩下的骨骸，一般人死後火化都可能有出現舍利子，關鍵在於火化溫度。

江燦騰指出，只要在超過攝氏500以上高溫火化，加上燒的時間長一點，高溫下人體的骨頭就會被燃燒成灰，這也是為何北市殯儀館火化後通常沒有舍利子原因，而台南大仙寺火化溫度比較低，這也是為何會有舍利子緣故。

▲▼江燦騰指出，知名的廣欽老和尚死後火化，舍利子大多是片狀。（圖／江燦騰提供）

▲江燦騰指出，知名的廣欽老和尚死後火化，舍利子大多是片狀。（圖／江燦騰提供）

至於星雲火化後留下無數舍利子，且圓潤潔白如珍珠般，江燦騰指出，知名的廣欽老和尚死後，一樣送到台南大仙寺火化，但是廣欽老和尚的舍利子外觀大多是片狀，請民眾自己深思其中的奧妙。

不過，江燦騰今天在臉書PO文指出，星雲火化之後，居然出現的一小堆舍利，看來就如珍珠製造廠出品的大小晶圓的舍利。「各位你們相信其中沒有大量造假？台灣多年來寺院常出售化工原料製造的假西藏天珠、假佛教舍利。所以我只能哈哈哈而已。」

江燦騰受訪時更指出，台灣是造假佛教東西的世界中心，西藏天珠九成是台灣製作，都是化工原料做的，只是很多民眾不知道。

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