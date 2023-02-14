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不只星雲大師遺留舍利子　傳「聖嚴法師、惟覺老和尚」荼毘後也有

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，且圓滿光滑。（圖／佛光山提供）

記者曾筠淇／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲，他在生前曾預立遺囑，提到「我沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免」。不過昨（13）日荼毘圓滿後，佛光山今（14）日證實大師不僅燒出舍利子，數量還很多。值得一提的是，聖嚴法師和惟覺老和尚過去也曾傳出荼毘遺留舍利子和舍利花。

法鼓山聖嚴法師於2009年2月3日圓寂，他的遺囑提到「不發訃聞、不築墓、不建塔、不立碑、不豎像、勿撿堅固子（舍利子）。」據《自由時報》2009年報導，同月8日荼毘後，有參與儀式的人士透露，有看到很多舍利子和舍利花，顏色很漂亮。不過，法鼓山不願證實，且期盼各界給予尊重，不要執著。

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中台禪寺開山方丈惟覺老和尚在2016年4月8日晚間圓寂，23日上午寺方舉行讚頌法會。追思讚頌法會過後進行「荼毘」，據傳在骨灰中發現珊瑚狀的「舍利花」，外觀為米白色且不超過指節大小，摸起來很堅硬。中台禪寺是台灣佛教四大名山之一，惟覺老和尚原姓劉，1949年隨軍來台，後接觸佛教，1963年剃度出家，字號知安，法名惟覺。

至於星雲大師，他在85歲預立遺囑，並定名為《真誠的告白》，內容提到「我沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免，只要寫上簡單幾個字，或是有心對我懷念者，可以唱頌『人間音緣』的佛曲。如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，我想，這就是對我最好的懷念，也是我所衷心期盼」。

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。（圖／佛光山提供）

昨日星雲大師荼毘圓滿後，傳出有舍利子的消息。佛光山今日證實，荼毘儀式經過3個多小時後，弟子們整理舍利靈骨，結果發現有許多清淨白皙、光滑圓潤、如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，有些散落，也有些在潔白的遺骨舍利中，更有無數小舍利子，數量難以計算。大師舍利子色澤多為法乳般純淨，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，另也有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。

所謂舍利，是梵語śarīra遺骨之意，多指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物。按佛教觀念來說，舍利形成原因不是生理因素，也非食物結晶，是日積月累的長年修持，功德昭著的自然成就。佛光山也表示，星雲大師燒出舍利子是大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。

至於大師為何說自己沒有舍利子，佛光山解釋，那是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰。

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不只星雲大師有「珍珠般舍利子」　傳他們荼毘後遺留舍利花

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