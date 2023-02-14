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追隨「粉紅超跑」腳步　台鐵車長揹著牌子「求姻緣」！信徒搶拍照

▲▼台鐵車長追隨媽祖腳步進香，揹著牌子徵姻緣。（圖／車長提供）

▲台鐵車長追隨媽祖腳步進香，揹著牌子徵姻緣。（圖／車長提供）

記者李姿慧／台北報導

被信徒稱「粉紅超跑」的苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香之旅邁第3天，吸引眾多信眾朝聖，其中一名8年級台鐵車長身上揹著牌子，寫著「媽祖三賜聖筊求姻緣」，自述是台鐵車長、愛閱讀，並公布Line ID，吸引信徒搶拍照。車長受訪表示，他想隨著媽祖的腳步找出答案，除盼能找到好姻緣，也替爸媽和家人求健康。

白沙屯媽祖進香9天，吸引11.3萬名信徒追隨創下人數最多紀錄，其中一名年輕的香燈腳身上揹著牌子成隊伍中亮點，牌子上寫著「媽祖三賜聖筊求姻緣」，並自我介紹是「台鐵乘務員車長，8年級愛閱讀，食量小、好餵食，顧(宅)家踏青都OK」，並公布自己的Line ID，沿途吸引不少信徒搶拍照和替他打氣。

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該名台鐵蕭姓車長接受《東森新媒體ETtoday》受訪時表示，他是第一次跟著媽祖進香，2月12日出發，預計走4天，會跟著白沙屯媽祖走的原因，主要是自己已經31歲，雖然外貌看起來年輕，但想趁年輕的時候活得青春，他曾參加過聯誼，都是些年紀比他稍長的大姊姊，也沒有好桃花，去年網路交友遇到碩士生，但對方要北上讀書，沒有交往的意思，因此他很誠心在報名時跟媽祖求三個聖筊，如果求得姻緣，來年做結緣品回報信徒。

蕭姓台鐵車長說，沿途有其他信徒幫他拍照，也有不少善男信女、大哥大姊加他的Line，約有15人左右，為他打氣，也遇到有1到2位比較聊得來的朋友，不過在line上畢竟是網路聊天，實際見面才是真實的緣分，他會跟隨媽祖的腳步，找出答案。

跟著媽祖進香，蕭姓台鐵車長祈求的不只是自己的姻緣，他說，因為今年過年聚會時，家人們都確診了，加上媽媽身體也不好，他有兩個弟弟，是家中的老大，因此他自覺有責任代表家人進香，他想跟著媽祖走，希望在今年能帶給家人健康、去除厄運。

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