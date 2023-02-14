不跟好友對決！王世堅：若黃珊珊選中正萬華立委　「我就不選了」

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委選舉備受關注，高票連任的民進黨台北市議員王世堅日前透露，自己確實有在考慮參選立委，但要在哪個區域，目前還沒辦法決定。面對外界點名角逐2022台北市長失利的前台北市副市長黃珊珊，可挑戰中正、萬華立委一事，王世堅14日表示，倘若黃珊珊要選中正萬華，自己就不會選立委。

王世堅14日下午於台北市議會受訪，針對好友黃珊珊被點名選中正萬華立委，王世堅表示，自己聽到此消息後嚇了一跳，可能自己消息比較不靈通，所以不知道誰會有意願在哪個選區，「假如是黃珊珊參選2024中正萬華立委，那我就不參選了，就是這麼簡單！她參選，我就不參加中正萬華立委選舉。」

至於是否擔心被外界做文章，好像有意「先講先贏」卡黃珊珊？王世堅強調「沒有」，自己完全不知道黃珊珊有意願或決定選中正萬華立委，自己認識黃珊珊20多年來，選區就是在內湖、南港，並晉升參選市長層級，所以一時無法理解黃珊珊要回來選立委，甚至選區是中正萬華。

王世堅指出，自己心裡很訝異，且也沒什麼好卡位的，一切都是通過初選或代表黨到中正萬華後，最終交給選民做決定，不是誰有辦法「卡位」，「再次強調若是黃珊珊參選，我就不選了，這是很清楚的事，她是我的好友，怎可能跟好友在同選區面對面選戰，不可能！」

媒體追問，國民黨中正、萬華最可怕的對手為何？王世堅回應，自己不了解，目前還沒對國民黨任何對手做了解或研究，就算要了解、研究也必須先決定參選，並通過黨內初選，「這都是八字還沒一撇。」