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社會 社會焦點 保障人權

住院進行關節置換手術　與照顧友人開毒趴…東港警查槍械＋毒品

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣倪姓男子因右髋骨關節置換手術住院，謝姓友人在醫院照顧，被民眾發現吸毒，向轄區的屏東縣東港警分局檢舉，員警前往查緝，果在倪男的背包內查獲一把改造手槍及子彈、海洛因、安非他命及現金等物，訊後依槍砲彈藥刀械管制條、毒品等罪嫌將兩人分別移送法辦。

▲東港警分局員警查獲槍械及毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局員警查獲槍械及毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局員警查獲槍械及毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局員警查獲槍械及毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東港派出所所長黃奕鳴於2月14日8時40分許接獲線報，稱在東港鎮某醫院病房內有民眾吸食毒品情事；黃所長立即率員警前往醫院查緝。

警方於病房內發現住院倪男（44歲、因右髋骨關節置換手術於2月6日住院）及其在旁友人謝姓男子（52歲、兩人均是警方列管毒品人口）共處一室，立即進行盤查；在倪男所有之背包內查獲改造手槍一支、彈匣1個、子彈14顆、海洛因一包（28.35公克）、安非他命一包(21.27公克)、新台幣5萬餘元等，兩人互相推委持有槍枝及毒品，將倪、謝2嫌帶回偵訊，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長張世儒肯定員警主動積極查緝毒品及槍械，有效淨化轄區治安，特別予以嘉許與肯定，呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。

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