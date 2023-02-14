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友善通報網發功！雲林職業賭場藏田間鐵皮屋　情人節前被抄了

▲雲林西螺警方破職業賭場逮14名賭客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺警方破職業賭場逮14名賭客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局西螺分局於日前接獲賭博情資，立即組成專案小組積極蒐證，於2月13日深夜見時機成熟，持搜索票以迅雷不及掩耳攻堅查緝，當場查獲賭場負責人、把風人員及賭客共計14人聚賭，現場查扣賭資8萬3,400元、賭具一批，全案依刑法賭博罪移送法辦，賭客部分依違反社會秩序維護法裁罰。

西螺分局表示，該處賭場為躲避警方查緝及避免民眾檢舉，利用田野間偏僻鐵皮屋為經營職業賭博之場所，但已遭警方布建之友善通報網掌握，警方經蒐證具體事證後，報請雲林地方檢察署施檢察官家榮指揮偵辦，並聲請搜索票，於13日深夜由偵查隊、派出所等單位前往查緝，賭客一見警方到場查緝時，均大吃一驚，直呼不可思議，全案警詢後依賭博罪嫌，移送雲林地方檢察署偵辦。

▲雲林西螺警方破職業賭場逮14名賭客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副分局長馬秋景呼籲，職業賭場是治安毒瘤，容易衍生各類暴力犯罪，影響社會治安，民眾如發現周遭有任何可疑，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，警方將立即派員查處，民眾不要心存僥倖，切勿以身試法；另警方將持續落實「清源專案」及「社區警政再出發」等工作，廣拓社區友善通報網，積極探詢查訪各種暗藏於轄區內之不法活動，並加強掃蕩、取締，以維護良好治安環境。

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