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中華搜救總隊再救1人！土耳其男「受困198小時生還」奇蹟影片曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8強震，導致數千棟房屋倒塌，死亡人數高達3萬6000多人。中華搜救總隊14日表示，順利救出一名受困198小時的男性生還者，影片曝光後讓網友看完為之動容，希望有更多救援奇蹟出現。

中華民國搜救總隊表示，經過徹夜搜救後，14日清晨5時許發現一名生還者受困，立刻連繫當地的工兵及礦工協調後，進行排除障礙，經過4小時的搶救作業，終於將一名受困198小時的男子救出。

▲▼中華搜救總隊再救1人！土耳其男「受困198小時生還」奇蹟影片曝光。（圖／中華民國搜救總隊）

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▲土耳其一名男子受困198小時被救出。（圖／中華民國搜救總隊）

▲▼中華搜救總隊再救1人！土耳其男「受困198小時生還」奇蹟影片曝光。（圖／中華民國搜救總隊）

影片曝光後許多網友大為感動，紛紛留言「祝福在土耳其的人們都平安健康，台灣搜救隊員也都能順利歸國」、「救援隊真的很棒」、「感動，堅持了9天，生命的韌性很堅強」、「謝謝搜救隊，能堅持198小時獲救好強的生命力，太讚了」。

據悉，土敘大地震後，台灣派出官方、民間搜救隊，目前消防署官方搜救隊已經撤退回台灣，民間的中華搜救總隊仍在現場幫忙救援。

「大家都很興奮！」土耳其出身的藝人吳鳳也在臉書表示，他看土耳其公共電視的時候發現這則救援消息，「很多土耳其人傳訊息給我，跟我說台灣又幫忙救人了！畫面中台灣人跟土耳其人擁抱！畢竟第九天還能救出一個人，還在情人節這天，真的是奇蹟！希望年輕人身體很快好起來！我會繼續關注這件事！再一次為台灣的救援人員感到驕傲」。

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中華搜救總隊再救1人！土耳其男「受困198小時生還」奇蹟影片

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