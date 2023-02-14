▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，近來在全球快速爆紅，民進黨立委高嘉瑜也趕搭這股熱潮，用此來詢問「高嘉瑜唱歌好聽嗎？」不料ChatGPT卻給出一個長達88字的「官腔回答」。對此，高嘉瑜14日表示，AI給出誰都不得罪的答案，但我只想聽到兩個字就是「好聽」，顯見AI可以作為輔助參考，但還是缺了一點人性跟人味。

對於「高嘉瑜唱歌好聽嗎？」ChatGPT回覆，「這個問題有許多主觀因素，因此無法給出一個客觀的答案。可以說，音樂品味是個人的，每個人對音樂的看法都不同。有些人可能喜歡立法委員高嘉瑜的唱歌，而有些人則不喜歡。因此最好是自己聽一聽，然後做出判斷。」

高嘉瑜表示，AI給的回答就是一個四平八穩、誰都不得罪的答案，可能不是我們想要聽的回答，AI針對唱歌好不好聽繞來繞去，結論是音樂很主觀、要自己聽過再做判斷，但我只想知道兩個字的回答就是「好聽」。

高嘉瑜指出，AI可以作為輔助參考，但還是缺了一點人性跟人味，不知道做人處事的道理，沒有辦法給出令人滿意的答案，顯然要靠AI解決問題還是有一定難度。

中國網友也詢問ChatGPT「中國什麼時候統一台灣」，結果得到「誰統一誰還不知道」的回覆，讓中國網友爆炸。對此，高嘉瑜表示，AI回答政治性問題時，可能當初就設定避免爭議，這樣的回答兩邊不得罪，但可能就激怒了很多小粉紅，但站在台灣立場上，對於這樣的答案雖不滿意但也可以接受，AI的回答大家聽聽就好，不用太嚴肅看待。

至於今天情人節怎麼過？高嘉瑜表示，從早忙到晚都有工作，也不用煩惱情人節怎麼過，今天被問才想到（情人節），大家不要擔心，有情人天天都是情人節，沒有情人的話就好好工作，總有一天會找到屬於自己的情人。