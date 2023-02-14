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吳淡如AI繪圖被炎上「已請律師蒐證」　PO文謝酸民1件事

記者黃翊婷／綜合報導

知名作家兼主持人吳淡如12日在臉書分享自己的第一張「電腦繪圖」作品，但遭質疑是把AI算圖當成個人畫作。面對網友抨擊，吳淡如表明，「凡辱罵者已請律師蒐證」，同時也感謝「蒜民（酸民）」流入，讓原本被屏蔽的臉書流量恢復了。

▲吳淡如秀「電繪作品」被揭其實是AI。（圖／翻攝自臉書／吳淡如）

▲吳淡如分享「電繪作品」被指出其實是AI算圖產生的作品。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如，下同。）

吳淡如12日在臉書一連發表多篇文章，分享自己剛學的「電腦繪圖作品」，但遭質疑這些圖片其實並非手繪，而是「AI算圖」產生的作品。面對這些質疑聲，吳淡如先是回應，「你叫AI算圖，這也是一種電腦自動繪圖！不過是你先誤會別人。事實上也叫電腦繪圖，電腦自己在繪圖到底關你什麼事。」

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「我有說這不是AI的嗎？」吳淡如強調，她平常有手繪壓克力的習慣，粉絲都知道，她自認沒有說錯，是部分網友斷章取義、沒有禮貌，「我的電腦繪圖成績，當然是AI算的！正學習中，請你對你的人生有意見，不要動不動來批評老人家」、「謝謝酸民，不過也請你回家好好的為自己盡力吧，拿石頭K別人是不會讓你在人生路途中前進」。

吳淡如AI繪圖惹議，喊話已請律師蒐證。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▼▲吳淡如已請律師針對辱罵者蒐證。

吳淡如AI繪圖惹議，喊話已請律師蒐證。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

不過，這起事件在網路上傳開後，仍持續掀起許多網友正反意見熱議。吳淡如13日透過臉書PO文表明，事發之後小編封鎖得很累，「因為一個人可以化成一百（個）帳戶來霸凌別人，謝謝大家支持。AI萬歲。凡辱罵者已請律師蒐證。」

接著，吳淡如又表示，「感謝大量蒜民（酸民）流入，本來我們被屏蔽，販售都要花高額廣告費才能PO出去，今天流量好像恢復了，謝謝臉書，也謝謝大家。」

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