你是秦始皇後裔嗎？　流傳至今「4個姓氏」可能性極高

▲秦始皇。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

秦始皇是中國史上第一位使用「皇帝」稱號的君主，全名叫做嬴政，現實生活中很少會看到「嬴」這個姓氏了，原因是朝中的當權者宦官趙高對秦始皇後代趕盡殺絕，許多人當時隱姓埋名求生存。大陸相關研究人員曾公布，「銀、寅、秦、嬴」4種姓氏，流傳至今，有極大可能是秦始皇的後裔。

秦始皇是中國史上第一位使用「皇帝」稱號的君主，嬴姓、趙氏、名政，史書多作秦王政或始皇帝，他是秦莊襄王之子，公元前247年時秦莊襄王去世，13歲的嬴政被立為秦王，不過這時候朝政一直把持在呂不韋手上，他直到21歲才開始親政，50歲出巡時駕崩，在位共37年。

綜合陸媒報導，「嬴」姓是中國遠古時期的八大姓氏之一，也是第一個皇姓。過去各朝代對「嬴」姓之人都有殘害，到了秦漢之後終止，但是第一個如此龐大的皇族姓氏幾乎見不到了，全大陸「嬴」姓總人口數不到1萬人。

根據歷史記載，秦二世繼位後，和秦始皇相比，是一個氣場較弱的君主，朝中大權被宦官趙高一手操控。趙高個性兇狠，迫使秦二世殺死兄長扶蘇全家，以及始皇帝全部的後裔，當時「嬴」姓之人快速驟減。

另一方面是秦國統治十分暴力，很多百姓對「嬴」姓之人恨之入骨，僥幸逃脫的後代全部改名換姓，隱居其他地方。有此一說部分人逃到日本，像是日本「太秦公」的姓氏之上，又演化成為「秦」、「河內秦」等姓氏，這部分姓氏的人被認為可能是秦始皇的流亡到日本後代。

實際上，「嬴」姓之下的「氏」是很多的，多達14個，大陸專家研究後也提出一種說法，「秦、銀、寅、贏」這4個姓是秦始皇的後代，秦始皇后代中的倖存者逃入民間後，為了避免被追殺又能緬懷祖先，使用近音改姓方式，更換成音調和「嬴」類似的姓，但這種說法是最貼近歷史脈絡，沒到完全被證實。